Amelia Bono desvela por qué Rafael y Natalia no fueron a la comunión de su hijo

MADRID, 18 (CHANCE)

Hace unos días conocíamos la gran noticia de que Ana Obregón regresaba a la televisión por todo lo alto para dar la campanadas de fin de año en TVE junto con Anne Igartiburu. Son muchos los rostros conocidos de nuestro país que se han alegrado profundamente de la vuelta de la actriz a la pantalla, como Amelia Bono, que le ha deseado desde nuestros micros todo el calor y el apoyo que ahora merece tener tras el fallecimiento de su hijo Aless Lequio.

"Ojalá se recupere pronto de esto porque creo que es lo peor que le puede pasar a una madre y yo la mando toda la fuerza del mundo" empezaba diciendo Amelia Bono, unas bonitas palabras que le dedicaba a la actriz en su vuelta más esperada. "Tiene que ser horrible y ojalá poco a poco intente ver la luz entre todos sus amigos, su familia, pues que intente ser feliz" terminaba confesado la hijo de José Bono.

Amelia ha querido confesar por primera vez por qué sus suegros Rafael y Natalia Figueroa no acudieron a la comunión de su hijo: "Rafael es de riesgo y en ese momento justo además... ellos están en Boadilla, nosotros en Aravaca y no era posible. Era una cosa muy íntima. Hasta el propio colegio no se sabía hasta una semana antes si se iba a poder realizar con lo cual, esto ha sido así y bueno, ya se celebrará".

Sobre el vídeo tan divertido que ha protagonizado con su padre bailando, la influencer asegura que es una manera de divertirse en los momentos tan duros por los que atravesamos debido a la pandemia: "La verdad que engañarle no le puedo engañar porque él es muy listo, pero un día llegó a casa porque viene mucho a vernos y se estaba tomando una fruta me vino lo del Pepe. Fue improvisado, ya sabe que soy un poco payasa".

En cuanto a la boda de su hermano José y Aitor Gómez, Amelia Bono desea que se pueda celebrar lo antes posible: "No se pudo hacer la boda, estábamos la familia y bueno, sí... Eso fue hace ya y están contentos, sí, pero ojalá se pueda realizar esta fiesta, esta boda".