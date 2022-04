Amelia Salanueva (PP) pregunta al Gobierno "qué va a hacer para evitar el apoyo a terroristas en la Korrika"

PAMPLONA, 12 (EUROPA PRESS)

La senadora del Partido Popular de Navarra, Amelia Salanueva, preguntará al Gobierno, en el Senado, si "pretende aplicar la legislación vigente o va a aprobar reformas legislativas para evitar el apoyo a terroristas en la Korrika y sancionar hechos como estos".

En un comunicado, Salanueva ha censurado "los hechos de exaltación y apoyo a terroristas que se han visto en diferentes tramos y lugares de la Korrika": "Es una vergüenza que ni la organización, ni el Gobierno, hayan puesto en marcha mecanismos para sancionar y censurar estos actos. La presencia de carteles ha sido un late motiv durante los diferentes tramos, pero que, además, uno de los etarras más sanguinarios ocupe un lugar destacado en la carrera, es una falta de respeto tanto a las víctimas del terrorismo como al resto de la sociedad".

Tras las imágenes de este fin de semana, donde Josu Ternera portaba el testigo de la carrera en Bayona, Salanueva ha criticado que el Parlamento de Navarra haya financiado con fondos públicos un kilómetro de la Korrika: "La semana pasada los diferentes grupos que participaron en ella, intentaron hacer ver que era una minoría quienes utilizaban este acto para sus reivindicaciones políticas. Después de lo visto este fin de semana, esa afirmación se cae por su propio peso", ha dicho.

En este sentido, Salanueva ha puesto en entredicho "el compromiso de los socialistas con las víctimas del terrorismo": "Desde el Parlamento de Navarra se ha financiado este acto con el beneplácito del PSN. No sabemos si lo hace por convicción o por la coacción de sus socios de Gobierno y de presupuestos".

La representante del PPN ha hablado de "desidia" del Ejecutivo y, en especial, del ministro Grande-Marlaska: "Prometieron modificar la ley para sancionar la exaltación del terrorismo, pero no solo no la han modificado, es que ni siquiera aplican la legislación existente"."¿Dónde está el respeto a las víctimas? ¿La memoria de nuestra historia más reciente? Pretenden hacer como si no ha pasado nada. El Partido Socialista se ha convertido en cómplice de la izquierda abertzale con su silencio y la inacción ante hechos de una gravedad extrema en democracia", ha censurado Salanueva.

La senadora 'popular' ha querido mostrar el "compromiso" del partido tanto en Navarra como en España con las lenguas cooficiales, pero a su juicio "o se ponen más medidas por parte de la organización y hay un rechazo social de quienes financia y participan, o se convertirá en una carrera por los presos".