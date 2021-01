Los amigos de Jorge Bárcenas, novio de Victoria Federica, demuestran una vez más sus malos modos con la prensa

MADRID, 29 (CHANCE)

El vídeo del día La economía española sufre caída histórica del 11% en 2020.

Después de unas semanas manteniendo un perfil bajo tras ser increpado por la calle mientras daba un tranquilo paseo con Victoria Federica, Jorge Bárcenas ha vuelto a las andadas.

Y es que, mientras la hija de la Infanta Elena ha decidido respetar las medidas restrictivas del Covid y reducir a la mínima expresión su vida social en medio de la tercera ola del virus, su novio continúa con su intensa agenda.

En esta ocasión vimos a Bárcenas abandonando de noche un local repleto de gente sin ganas de contarnos cómo está Victoria, a la que hace mucho que no vemos, mientras sus amigos decidieron ejercer de improvisados escoltas, interponiéndose de mala manera entre el reportero y el Dj que, en vez de templar los ánimos, decidió ocultarse en su coche.

Mientras el "yerno" de la Infanta Elena esquivaba las preguntas, eran sus amigos los que, como si de guardaespaldas se trataran, ha recriminado a nuestro compañero que estuviese haciendo su trabajo. Tapando a Bárcenas y poniéndose ante la cámara, los acompañantes del Dj increparon al reportero con un "este acoso por ser quien es no mola. Está feo. No te voy a tocar la cámara porque vale un pastón y no te la pienso pagar"

Sin dejarnos hacer nuestro trabajo, los amigos de Bárcenas amenazan a nuestros compañeros y se crecen cuando les decimos que vamos a llamar a la Policía porque "no estamos haciendo nada". ¡Dale al play y no te pierdas el tenso momento!