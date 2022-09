Los aministradores de fincas piden que se aplique la tarifa regulada de gas a las comunidades de propietarios

Solicitan además que la reducción del IVA del gas al 5% se aplique también en las facturas energéticas de comunidades de propietarios

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, Cgcafe, ha solicitado que se extienda la tarifa regulada de gas a todas las comunidades de propietarios con calefacción central que tengan cobro individualizado del consumo.

Tras mantener una reunión con el director de Ahorro y Eficiencia Energética del Instituto para la Diversificación y el Ahorrode Energía, el presidente del Cgcafe, Pablo Abascal, ha defendido que "esta medida ayudaría al IDAE en su objetivo de que todas las comunidades de propietarios con calefacción central tengan un cobro del consumo individualizado y abriría una puerta a las comunidades de propietarios para poder beneficiarse de esta tarifa".

En este sentido, los administradores de fincas colegiados creen que casi todas las comunidades aprobarían la instalación del cobro individualizado para no tener que asumir los precios de gas en el mercado libre.

Para aquellas comunidades en las que, por las circunstancias previstas en la norma, no puedan proceder a la instalación de los contadores individuales de consumo, o repartidores de coste, los administradores de Fincas colegiados piden que también se aplique esta tarifa regulada del gas.

REBAJA DEL IVA DEL GAS DEL 21% AL 5%

Los administradores de fincas colegiados están en contacto con la Administración Pública para que la reducción del IVA del 21% al 5% en la factura del gas se aplique, igualmente, en las facturas de las comunidades de propietarios.

Para los administradores de fincas, esta medida supondría un importante ahorro económico que, junto con la aplicación de la tarifa regulada del gas, haría posible que muchos vecinos no tuvieran que prescindir o reducir el servicio de calefacción central.

"Se da la paradoja de que una casa muy poco eficiente y considerada de lujo, como podría ser un chalet unifamiliar, puede disfrutar de una tarifa regulada y una vivienda con calefacción central comunitaria, un sistema más popular y eficiente, por el que se ha apostado para racionalizar el uso de la energía, está en el mercado libre pagando más del doble por calentar su vivienda", ha lamentado Abascal.

IMPACTO NEGATIVO EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Y es que, según los Administradores del Fincas, el aumento del precio de la electricidad y fundamentalmente del gas, está afectando muy negativamente a las comunidades de propietarios, siendo especialmente significativo el impacto por el incremento del gas, que está llevando a una situación económica límite a las comunidades de propietarios que ya han tenido que elevar sus presupuestos por este aumento de la energía y reducir el horario de calefacción, entre otras medidas.

En este sentido, eL CGCAFE prevé que estos precios tan elevados provocarán un aumento de la morosidad en las comunidades de propietarios si no se toman medidas y conllevará que muchas familias no puedan pagar los gastos comunitarios, teniendo que asumir, el resto de los propietarios, la parte de la cuota comunitaria que no puedan pagar algunos vecinos.

Con todo, los Administradores de Fincas colegiados aconsejan que los particulares y las comunidades de propietarios soliciten los fondos europeos para la rehabilitación de los edificios y viviendas que mejoren la eficiencia energética.