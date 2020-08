Amor (ATA) alerta de que hay un millón de autónomos en la cuerda floja: "se les empuja un poco y se caen"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha alertado de que hay un millón de autónomos que están en la "cuerda floja" a los que "se les empuja un poco y se caen".

Así lo ha señalado en una entrevista a 'COPE' recogida por Europa Press, en la que ha resaltado que el contexto y las circunstancias actuales no tienen nada que ver con las que había en España una vez se reactivó la economía tras el confinamiento.

"Ante una situación extraordinaria estamos esperando medias extraordinarias", ha apostillado. No obstante, ha resaltado que el 91% de los autónomos ya se han activado, pero que hay un 9% (unos 280.000 autónomos) que no y que "todavía no saben ni si van a poder abordar su actividad".

Asimismo, ha avisado de que, debido a los rebrotes, hay muchos autónomos que se están desactivando. "El autónomo depende del consumo y si ahora hay algún sector que falla, es una cadena que va afectando a todo el colectivo", ha explicado.

Para Amor, es "vergonzoso" que a día de hoy no se hayan suspendido las cotizaciones de los empresarios y autónomos que se han visto forzados a cerrar sus negocios. "¿Si no pueden trabajar por qué tienen que cotizar? Me parece lamentable que no se haya puesto en marcha una prestación extraordinaria de cese de actividad por fuerza de causa mayor para aquellos autónomos que no se les permite trabajar", ha resaltado.

"Estamos de acuerdo y vamos a compartir siempre que la salud es lo primero. Ahora bien, cualquier medida extraordinaria sanitaria tiene que venir acompañada de medidas económicas extraordinarias y esta vez creo que esto no se ha hecho como en marzo", ha añadido.

Sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad, Amor ha señalado que la primera llegó al 50% de los autónomos y que fue "un acierto", pero que la que se impulsó el 1 de abril ha sido "un fracaso", ya que solo ha llegado a 120.000 trabajadores por cuenta propia.

Por todo esto, Amor ha pedido al Gobierno que ponga en marcha un plan de emergencia nacional para todo lo que les está viniendo a los autónomos. "El contexto actual no tiene nada que ver con lo que vivimos en junio o incluso en la primera quincena de julio", ha añadido.

"Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hay que prorrogarlos hasta el mes de abril, no vale hasta diciembre", según Amor, que considera que esta herramienta debería funcionar hasta que empiece la campaña turística del año que viene. También ha pedido extender las prestaciones por cese de actividad ordinarias y extraordinarias.

Asimismo, ha dejado claro que "o el Gobierno reacciona y no sigue esperando a que llegue la ayuda de Europa o se va a ver cómo un reguero de autónomos y empresas se van a quedar en el camino este otoño".