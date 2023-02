Amor (ATA) avisa que "no se puede seguir insultando, denigrando y despreciando a los empresarios" en España

El también vicepresidente de la CEOE señala que "solo el 43%" de los fondos Next Generation licitados "ha llegado a la economía real"

El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha advertido este viernes desde Córdoba de que "no se puede seguir insultando, denigrando y despreciando a los empresarios" en España, cuando, además, no hay "ningún gobierno en la Unión Europea (UE) faltar, insultar o denigrar, como se está haciendo en España, a esas personas que todos los días generan muchos empleos en nuestro país".

Así lo ha señalado Amor, durante su intervención, junto a la segunda teniente de alcalde y delegada de Reactivación Económica del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, en una conversación sobre autónomos, sus necesidades y perspectivas, en el marco del foro 'Córdoba Conecta' de 'Diario Córdoba', explicando el presidente de ATA que, "cuando se insulta a un empresario, como se está haciendo, se insultando a muchas mujeres y hombres que todos los días se la juegan".

"Cuidado, que estamos atravesando una línea muy fea --ha advertido--, pues no he visto a ningún gobierno, de ningún país europeo, faltar, insultar, denigrar y despreciar a los empresarios, como hemos visto los últimos seis meses en este país, y creo que en esa polarización política que hay, incluso en la sociedad, hay líneas que no se deben atravesar".

En este punto, Amor, ante un auditorio compuesto en su mayoría por empresarios y autónomos, y con la asistencia del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y del alcalde de Córdoba, José María Bellido, entre otras autoridades, ha argumentado que "el bienestar lo generan las empresas y sus trabajadores, y si no hay empresarios, no hay trabajadores, salvo que entendamos que en una democracia consolidada, como la española, solo tiene que haber una empresa única, como ocurre en algunos países iberoamericanos o asiáticos".

Frente a ello, el vicepresidente de la CEOE ha dicho creer "en la libertad de empresa y en los empresarios", pues éstos, al igual que los autónomos, lo que quieren hacer cada día es "facturar más, para tener más beneficios que reinvertir y generar más empleo, porque no conozco a ningún empresario que no quiera crecer todos los días", tanto "en tamaño de empresa", como en número de "trabajadores y en inversiones".

FONDOS NEXT GENERATION

Por otro lado y a la pregunta de si los fondos europeos Next Generation están llegando o no a los empresarios y autónomos, Amor ha precisado que "solo 11.000 millones de euros, un 43% del dinero licitado, han ido a la economía real", es decir, "al tejido empresarial", llegando a afirmar el vicepresidente de la CEOE que se llevaría "una grata sorpresa" si "algún empresario ha recibido ya en su cuenta alguna transferencia de los fondos" europeos.

Tanto es así, que, en opinión de Amor, "la mayoría de los autónomos y pequeños y medianos empresarios no van a ver los fondos", aunque "muchos sí van a tener el llamado Kit Digital", que será "lo que más va a llegar", aunque "hay que solventar alguna deficiencia que estamos encontrando", si bien el presidente de ATA está "convencido de que se va a solucionar".

Para Amor, "al final los fondos" irán "muchos a infraestructuras, para la Administración y para determinados PERTE, que son buenos para el país y para el desarrollo, pero, indudablemente, si algún empresario o autónomo pensaba que le iba a llegar una transferencia económica estaba equivocado".

Tanto es así, según ha lamentado, que "no hay percepción ahora mismo, en la pequeña y mediana empresa y en los autónomos, de los fondos europeos", razón por la que "tenemos que ver y analizar qué errores se han cometido y qué cosas se pueden mejorar, para que realmente se pueda trasladar a la economía real, porque si no llegan esos fondos o no se perciben en la economía real, al final no vamos a encontrar la utilidad" de "esta herramienta que nos ha puesto de Europa, con el consenso y el acuerdo de todos", ya que estos fondos deben ser "una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo del país".

SUBIDA DEL SMI

Respecto a la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Amor, tras recordar que "desde CEOE hemos pedido una subida del 4%", que es "la más alta" planteada por la patronal para el SMI "en los últimos cinco años", ha asegurado que la subida aprobada por el Gobierno del 8% "es pan para hoy y hambre para mañana", pues "hay muchos trabajadores que con la nómina de febrero estarán muy contentos, pero cuidado, porque el SMI no se concentra en las grandes empresas, ni tampoco en las medianas", sino que "está en los autónomos y en las pequeñas empresas".

Eso quiere decir, según ha indicado, "que no vamos a ver cerrar ninguna empresa grande ni mediana por el incremento del SMI, y sin embargo vamos a ver cerrar a muchos autónomos y pequeñas empresas por este incremento de costes, añadido a otros", tales como "el incremento de las cotizaciones, más la subida de la hipoteca, más el incremento de la factura de la luz".

MENOS AUTÓNOMOS

Precisamente, esta es una de las razones por las que "no está tan guapa la situación para los autónomos, ni para los empresarios", según ha señalado Amor, ya que, "a día de hoy, uno de cada cinco empresarios y autónomos de este país sabe que, cuando abre la persiana o se levanta por la mañana para realizar su actividad, ese día va a tener más gastos que ingresos", debido a que "estamos en una situación en la que los costes se han disparado un 22%", mientras que "las rentas, en términos medios, han subido un 10%".

Eso hace, según ha avisado Amor, "que muchos autónomos y muchos empresarios no puedan mantenerse", de manera que, "por primera vez en una década, España ha perdido autónomos y tejido empresarial", produciéndose "una caída en las actividades tradicionales de los autónomos", como son el comercio o la hostelería, pues, en el primer caso, "en España se han perdido 20.000 autónomos de comercio en el último año", resultando que "llevamos 34.000 autónomos de comercio perdidos en los últimos tres años".

Por su lado, la hostelería, aunque ha registrado "un incremento del 44% en las ventas", resulta que "ha perdido más de 4.000 autónomos en el último año", y también se están perdiendo autónomos en otros sectores, como "en la agricultura y en industria", y sin embargo crecen otros "sectores profesionales", que surgen porque "profesionales de más de 50 años", a los que se expulsa "del mundo de los medios de comunicación o de entidades financieras", entre otros, "deciden emprender", en lugar de "quedarse en el sofá", y por eso en los últimos cinco años "se han perdido 110.000 autónomos de menos de 45 años", a la vez que "se han ganado 150.000 autónomos mayores de 50 años".

APOYO INSTITUCIONAL

Finalmente, respecto al apoyo que encuentran los autónomos y empresarios en las distintas administraciones públicas, Lorenzo Amor ha reconocido que, aunque "no escuchan todo lo que les decimos" desde las organizaciones de autónomos y empresarios, lo cierto es que "se ha hecho mucho por los autónomos", desde finales del pasado siglo, "y por todos los gobiernos".

Sobre este mismo asunto y por su parte, la segunda teniente de alcalde y delegada de Reactivación Económica del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha resaltado como, desde el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), "han sido 20 millones de euros los que se han puesto en este mandato al servicio de entidades, autónomos y empresas", y ello tras encontrarse "a finales de 2019 con 1,4 millones de euros en ayudas", mientras que "en 2022 hemos puesto al servicio de los profesionales ocho millones de euros".