Amor (ATA) reivindica que un observatorio de márgenes empresariales sin autónomos no es "representativo"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha reivindicado que un observatorio de márgenes empresariales sin autónomos es de todo "menos representativo" de la realidad económica y empresarial de España. Así lo ha señalado en un mensaje publicado en la red social Twitter y recogido por Europa Press.

De esta manera, ha respondido el líder de ATA a los datos del nuevo Observatorio de Márgenes Empresariales lanzado este lunes por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Banco de España y la Agencia Tributaria.

Los datos del observatorio muestras que los márgenes empresariales se situaron en el primer trimestre de este año 2023 en niveles similares a los registrados antes del estallido de la pandemia en la mayoría de los sectores.

Sin embargo, este informe no incluye datos del sector financiero, ya que no se puede hacer seguimiento equiparable respecto a otros sectores, y tampoco de autónomos, debido a que las variables que se toman como referencia de las empresas para hacer la estimación no se incorporan en los registros contables de los trabajadores por cuenta propia.

"Un observatorio de márgenes empresariales sin los autónomos, es como hacer un pan con unas tortas. Un observatorio de asuntos empresariales que obvia a 2 de cada 3 actividades, los autónomos, es de todo menos representativo de nuestra realidad económica y empresarial", ha expresado Lorenzo Amor en un tweet.

CEOE CALIFICA DE "DISPARATE" EL OBSERVATORIO

Por su parte, el presidente de la patronal madrileña CEIM y vicepresidente de la CEOE, Miguel Garrido, ha calificado de "disparate" el Observatorio de Márgenes Empresariales diseñado por el Gobierno y ha criticado a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, por su "intervencionismo absoluto".

"El Observatorio es conceptualmente un disparate. Es una intervención más, una más, a las que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno", ha denunciado Garrido en declaraciones a Europa Press.