Amor (ATA) sigue dispuesto a agotar las vías de diálogo pero sin "traicionar" a los autónomos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha asegurado este martes que está dispuesto a agotar las vías de diálogo en la negociación sobre el nuevo sistema de cotización para los autónomos, pero ha advertido de que no van a acordar medidas que traicionen a los trabajadores por cuenta propia.

"No vamos a traicionar a los autónomos. Estamos para representar y defender a los autónomos. No vamos a permitir que se les esquilme y se les pongan zancadillas. Hay que facilitar la labor a los emprendedores, autónomos y empresas que vienen a generar actividad económica", ha dicho Amor a los medios durante la celebración del Foro de Liderazgo Empresarial.

El presidente de ATA se ha referido a la última propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre los tramos de cotización para autónomos y ha manifestado su rechazo a los planteamientos del Ejecutivo.

Amor sostiene que es "inaceptable" subir la cotizaciones un 26% a los autónomos con rendimientos netos de 1.700 euros, sobre todo teniendo en cuenta "el contexto internacional y de la economía española para los próximos años".

ATA sigue estudiando la propuesta del proyecto de ley que les remitió el Gobierno la semana pasada, aunque ya ha señalado que contiene elementos que no les gustan.

"En las primeras páginas no parece que un autónomo vaya a tener que cotizar no solamente por la actividad, sino por otros ingresos, cotizar por unos alquileres, por las herencias, acciones y otros conceptos que no tienen que ver. Para calcular los rendimientos, la Seguridad Social en estos momentos está introduciendo unos ingresos que nada tienen que ver con la actividad económica que desarrollan los autónomos", ha explicado.

A pesar de que ATA mantiene su intención de seguir en las negociaciones, Amor ha sugerido que el acuerdo puede salir adelante sin su apoyo.

El Gobierno y los interlocutores sociales se reunieron este lunes para seguir negociando el nuevo régimen de cotización para los autónomos. La Seguridad Social presentó cambios en las cuotas de algunos tramos intermedios y también en las cuantías máximas y mínimas.

Las partes negociadoras volverán a reunirse en los próximos días para tratar de cerrar un acuerdo que algunas asociaciones ven más factibles que otras. La intención del Gobierno era presentar la reforma a Bruselas antes de que terminara el primer semestre del año.