Amor denuncia que el Gobierno no ha convocado a autónomos y que aún no hay acuerdo sobre el cese de actividad

Seguridad Social apunta que todavía siguen los contactos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha denunciado este lunes que el Gobierno no ha convocado a los representantes de los trabajadores por cuenta propia y que todavía no hay un acuerdo cerrado sobre la prórroga de la prestación por cese de actividad.

Así lo ha señalado Amor en su perfil de Twitter donde, no obstante, ha afirmado que durante el fin de semana se han intercambiado documentos y que justo esta misma mañana el Gobierno ha planteado una nueva propuesta. "Creo que los autónomos merecen más respeto y consideración", ha afirmado.

Desde el Ministerio que dirige José Luis Escrivá se ha precisado que todavía se está hablando con las organizaciones de autónomos para recoger sus aportaciones de cara al Consejo de Ministros de mañana.

El presidente de ATA ha señalado que "no puede avalar unas medidas que no cubren las necesidades de los autónomos". "Son muchos los que se quedarán sin poder acceder al cese de actividad", ha resaltado, tras apuntar que ATA ha insistido al Gobierno en que "no se puede dejar a los autónomos atrás y tirados".

Amor ha dejado claro que es "inaceptable" que las prestaciones diseñadas vayan a cubrir solo a un 10% de los autónomos. De hecho, ha recordado que en estos momentos hay 1,6 millones de trabajadores por cuenta propia con una facturación menor que en 2019 y que hay más de 300.000 autónomos con sus actividades cerradas. "Basta con pasearse por las calles y oír a los autónomos para comprobarlo", ha incidido.

"El Gobierno está a tiempo de evitar un expediente de regulación de empleo (ERE) silencioso con el cierre de miles de autónomos. Hay tiempo de rectificar y de convocarnos antes del Consejo de Ministros", ha subrayado Amor, que dice que lo propuesto por el Ejecutivo ayuda solo a 320.000 autónomos, mientras que la contraoferta propuesta por su organización ayuda a 650.000 autónomos.

Sin embargo, ha explicado que se ha avanzado en la negociación y que la propuesta del Gobierno duplicará el número de autónomos que actualmente cobran la prestación, "que es de 150.000". "No vamos a ser nosotros los que avalemos dejar a otros más de 300.000 autónomos que lo necesitan, tirados y atrás", ha sentenciado.