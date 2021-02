Amor muestra su sorpresa por la demanda de UGT y afirma que ATA no busca afiliados entre los riders de Glovo

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha mostrado su sorpresa por la demanda que UGT ha interpuesto contra su organización ante la Audiencia Nacional por figurar en el blog de Glovo información sobre ATA, y cree que supone "un poco de deslealtad" por parte del sindicato.

Amor ha explicado que Glovo ha utilizado las guías que ATA tiene colgadas en su web, que son gratuitas y cualquiera puede descargar, "tanto Glovo, como universidades, colegios profesionales o el sindicato de Inspectores de Trabajo, con las que ha publicado un documento".

"No buscamos afiliación en ningún sitio, las guías están en nuestra web", ha apostillado Amor, que piensa que "algunos buscan enredar en plena negociación de la Ley de riders" con el Ministerio de Trabajo.

Amor ha incidido que su organización tiene claro lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo en relación con los repartidores de Glovo: que son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos, y ha asegurado que lo acata y respeta. No obstante, ha recordado que el 30 de septiembre, cuando ATA publicó la guía, "los riders todavía no eran considerados falsos autónomos".

El presidente de ATA piensa que la postura de UGT es "un poco de deslealtad" cuando se está en una mesa de negociación precisamente hablando de las plataformas digitales. Además, ha señalado que esta denuncia no se ha comunicado a nadie de CEOE, Cepyme o ATA. "Si nos hubiesen consultado hubiésemos contestado enseguida", ha dejado claro.

UGT ha anunciado a este lunes que ha demandado a ATA ante la Audiencia Nacional porque Glovo tiene un espacio en su blog "donde ATA se promociona y tiene un enlace directo a su web para obtener afiliados". El sindicato también ha demandado a Glovo al considerar que ha vulnerado el derecho a la libertad sindical.