Amor Romeira advierte a Alejandra Rubio sobre Carlo Constanzia: "No me gusta"

MADRID, 15 (CHANCE)

En el que sin duda es el mejor momento de su vida, Amor Romeira ha celebrado su 35 cumpleaños por todo lo alto. Una fiesta divertida y alocada como ella que ha tenido lugar este miércoles, coincidiendo con el día de los Enamorados, en un conocido local de la capital, y en la que sopló las velas rodeada de numerosos amigos y rostros conocidos como Gloria Camila o Aless Gibaja.

Convertida en una de las colaboradoras más populares de 'Fiesta', no hemos dejado pasar la ocasión de sonsacar a la canaria qué opina de la incipiente relación de su amiga Alejandra Rubio con Carlo Constanzia. Y a pesar de que en un primer momento ha esquivado el tema, ha acabado por confesar que cree que el hijo de Mar Flores no le conviene a la nieta de María Teresa Campos y que si ésta le dijese que todo se ha acabado, Amor se alegraría.

"Le tengo muchísimo cariño y siempre la voy a proteger. Ya he hablado con ella y le he dado mi consejo de manera privada. Yo ya no entro en nada más porque todo lo que tenía que decirle a Alejandra ya se lo he dicho" reconoce, asegurando que si "ella quiere vivir este momento y esa vida que ella quiere, para adelante".

"Ella es muy inteligente, tiene los pies en la tierra y es de las chicas con más personalidad y carácter que he conocido en mi vida. Pase lo que pase yo voy a estar siempre. Pero mi opinión se la he dado a ella" añade, admitiendo que aunque no conoce personalmente a Carlo, no le gusta. "Yo lo único que sé es que yo quiero que Alejandra sea feliz y con él no sé si lo será. No puedo hablar" desvela sin entrar en detalles por lealtad a la hija de Terelu.

Sin embargo, sí apunta que lo que el actor ha hecho a su madre hablando de ella en '¡De viernes!' es una "cerdada": "Mar Flores es una tía que se ha tirado al mundo por montera, ha sido víctima el machismo de este país, siempre criticada y tratada como si fuera una prostituta, el problema de Mar Flores es que ha sido guapa, espectacular como tía, trabajadora, actriz, presentadora* lo que le ha dado la gana. Ha sacado a sus hijos adelante y a mí no me ha gustado lo que ha hecho Carlo" sentencia, admitiendo con un rotundo "pues sí" que se alegraría si lo suyo con Alejandra no siguiese adelante.

No es el único asunto sobre el que se ha mojado Amor, que conoce mucho a Antonio Tejado y se ha pronunciado sobre su entrada en prisión acusado de ser el autor intelectual del robo a la casa de su tía María del Monte. "Me da mucha pena, mucha pena. La última vez que lo vi me había contado que tenía una nueva vida, que había cambiado* yo era conocedora de que se juntaba con esta gente y no me hacía mucha gracia, la verdad. Él no está bien. Yo no justifico nada pero hay un trasfondo, una manera de huir de algo" asegura, muy afectada porque "se ha jodido la vida sin darse cuenta de que podría haber dado solución pidiendo ayuda".

"Creyó que esa gente era buena para él y acabó cometiendo cosas que no le van a venir bien, pero quiero esperar a que se pronuncie el juez, que él declare* creo que hay una historia detrás que va más allá de pertenecer a una banda. No sé. A mí él lo que me genera es ternura y lástima, le tengo cariño, no considero que sea mala persona. Ojalá salga de este círculo tan malo en el que se ha metido" concluye, animándolo a contar "todo".