Amor Romeira carga contra Yulen Pereira: "Ahora sale en todos los canales, menos en el de deportes"

MADRID, 26 (CHANCE)

La historia de Yulen Pereira y Anabel Pantoja sigue dando de qué hablar. Esta misma tarde hemos sabido en 'Sálvame Diario' que el deportista se sentará esta semana en 'Sálvame Deluxe' para hablar de su ruptura con la influencer, ya que no hay otro tema del que pueda aportar información. Después de luchar porque se hablase de él por su deporte, parece que el esgrimista quiere dar su versión de los hechos, algo que no habrá sentado nada bien a su expareja.

Si hace unas semanas concedía una entrevista para la revista Lecturas en exclusiva y provocaba un tsunami en la vida de Anabel, ya que esta nunca esperaba que su expareja hablase de ella y mucho menos de su familia, ahora se sentará en su programa. Algo que no ha gustado nada a los amigos de esta, como Amor Romeira, quien ha hablado para los micrófonos de Europa Press.

La cantante y colaboradora de televisión no ha dudado en arremeter contra Yulen y ha asegurado que "era él el que no quería salir en programas y ahora sale en todos los canales menos en el de deporte". De esta manera, deja clara que la actitud que ha tenido el esgrimista estos meses es muy contradictoria con la que tiene ahora.

La amiga de Anabel se ha pronunciado tras las palabras del deportista catalogándola de 'payaso': "Sí, me ha llamado payaso. Me dijo payaso en masculino, no sé cómo tomármelo, pero como no quiero hacer demagogia barata y atacarlo con transfobia, le voy a decir que los payasos son personas maravillosas que alegran la vida a las personas, que cuando intenta querer ofender que diga esgrimista, que son peores".

Amor le desea a la sobrina de Isabel Pantoja comience una nueva relación con David, el fisio de la tonadillera con el que se ha especulado que podría haber tenido algo: "Ojalá empiecen algo. Ella es una persona maravillosa que sí de verdad no le interesa la fama, no como otros".

En cuanto a cómo ve a la influencer, Amor nos confiesa que que "muy bien, muy contenta, feliz con sus amigas, con su gente, con sus familiares. Está muy bien". De esta manera, parece que todo el círculo cercano de Anabel está de acuerdo en una cosa: la ruptura con Yulen le ha servido para empoderarse aún más y seguir disfrutando de su vida en solitario.