Amor Romeira coincide con Ana María Aldón en la peluquería y confiesa cómo está tras su demoledora entrevista

MADRID, 31 (CHANCE)

Siempre al filo de la noticia, Amor Romeira nos cuenta cómo ha visto a Ana María Aldón después de coincidir con ella en la peluquería y charlar un rato con la mujer de José Ortega Cano horas después de romper su silencio con una demoledora exclusiva en la revista 'Lecturas' confesando que se ha sentido "menospreciada" por el torero y tan "humillada" por la familia Ortega Cano que incluso pensó en quitarse la vida.

"Me ha dado las gracias porque se estaba distrayendo conmigo porque soy un 'show' pero la encontré flojita" confiesa la artista, que cree que las polémicas declaraciones de Ana María son un "llamamiento" porque no está bien del todo: "Habría que hacer una reflexión".

"No está bien y creo que esto es un toque de atención, una manera de escapar y desahogarse que en el fondo no es nada nuevo, lleva semana tras semana contando que se siente mal", asegura, convencida después de hablar con ella y preguntarle cómo está que "seguro que no" se separa de Ortega Cano a pesar de su durísima entrevista.

Amiga de Anabel Pantoja, Aurah Ruiz y Chabeli Navarro - con la que sigue enfadada después de contar en 'Sálvame' su falso affaire virtual con Kiko Rivera - Amor no ha dejado pasar la la ocasión de comentar los rumores de que se convertirán en próximas concursantes de 'Supervivientes': "Ostras que me vuelvo loca. Eso va a ser un show, las dos ex parejas de Kiko y van con Anabel, pero te digo una cosa eso dice mucho de Anabel, conozco de otros que han vetado".

"Aurah se va a casar así que supongo que le compensa ir a la isla con el drama que viene después, con Chabeli no hablo y a Anabel le he aconsejado que sea lista, que aproveche este año que puede ganar. Parte como favorita directamente", afirma tan clara como siempre, convencida de que aunque la sobrina de Isabel Pantoja "está fuerte" y va a ir "guerrera" a 'Supervivientes', quizás el concurso le haga "aflorar sentimientos de reconciliación con Omar porque la separación está muy reciente".

Muy amiga del surfero, Amor no cree que su amistad con Alexia Rivas moleste a Anabel, aunque sí confiesa que la colaboradora de 'Ya es mediodía' "no es mala niña" pero le parece "un poquito avestruz, va picoteando": "La incoherencia de su discurso es el de 'pido respeto'. Si no te quieres involucrar en este contenido, no quedes 24/7 con esta persona o censura y no publiques", afirma.

Negando que Anabel esté celosa, la cantante asegura que lo que quiere la influencer "es proteger a Omar". "Hay un trasfondo que no conocéis, el trasfondo es el por qué se acerca, a quién se acerca para llegar a Omar. Alexia trabaja en la tele y lo que vive lo utiliza para el programa. Ahí es donde está el factor", desvela.

Además, Amor se ha mojado sobre una de las noticias del momento, la supuesta decisión de Isabel Pantoja de desheredar a Kiko y a Isa P. ¿Ve capaz a la tonadillera de llegar hasta el punto de cambiar su testamento? ¡La respuesta en el siguiente vídeo!