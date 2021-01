Amor Romeira confiesa cómo se encuentra tras el fallecimiento de su madre

MADRID, 5 (CHANCE)

Amor Romeira recibía el golpe más duro de su vida cuando el pasado 22 de diciembre fallecía la persona más importante de su vida, su madre, Mensi Medina. Después de pasar la Navidad en su Canarias natal con su hermana y su padre, la artista ha regresado a Madrid y nos ha contado cómo lleva esta dolorosa pérdida.

- CHANCE: Buenas noches Amor, ya en tu otra casa, Madrid. ¿Cómo estás?

- AMOR: Bueno... ahí voy. Intentando ser fuerte y recordando, que ella sigue aquí conmigo y bien.

- CH: Imagino que habrán sido las navidades más duras de tu vida

- AMOR: Intentado que no lo fueran. No sé como explicártelo. Tocó, asimilándolo. Quiero dar las gracias a todo el mundo. Todo el mundo me ha dado muchísimo cariño, muchísimo apoyo y yo lo único que puedo decir es que tuve la mejor madre del mundo. La sigo teniendo porque está aquí conmigo. Os entiendo y os tengo un cariño impresionante a toda la prensa y he recibido tantas muestras de cariño y tanto apoyo, que sé mi madre estaría contentísima y ya ahora, pues eso, haciendo lo que ella quería que era verme trabajar, verme triunfar, y ahora lo hago con más ganas. Cada vez que haga algo que sepa que a ella le iba a encantar más lo voy a disfrutar.

- CH: Estamos viviendo una etapa terrible con esta pandemia, hay muchas personas que no se han podido despedir de sus seres queridos, tu en tu caso has podido tener ese último aliento

- AMOR: Sí, además soy de una provincia que es canaria que no está muy golpeada por el covid, sí la pude despedir y me siento una afortunada total. Es que no sé que decirte la verdad. En verdad estoy muy mal. Estoy bien porque tengo que estar bien pero es duro. Es mi madre. y la voy a echar de menos siempre (se emociona). No quiero hablar.

- CH: la eternidad es muy bonita Amor. Seguro que tu madre va a estar orgullosa de la hija que tiene

- AMOR: Lo sé y a ver... llorar no es malo, es bueno. Y yo sabía que cuando viniera a Madrid me iba a ser más difícil todo porque era donde yo estaba siempre con ella por teléfono, videollamada... y hoy he quedado con mi mejor amigo para vernos y le estaba diciendo, creo que voy a llevar muy mal estar en Madrid y estar como tal...

- CH: Te tiene que dar fuerzas estar en Madrid para seguir adelante por ella y por ti

- AMOR: Sí totalmente. y aparte que mi hermana no está mejor que yo, tengo que estar más fuerte todavía, porque en el fondo yo lo que tengo es pena. Porque se ha ido mi madre, pero en el fondo tengo mucha paz y mucho amor. Tengo tantas cosas de ella. Ella vive en mí, vive en mi hermana, vive en cada cosa que... ahora mismo estaba contando anécdotas ahí, me estaba riendo, disfrutando recordando a mi madre, su humor, cómo era ella, cómo estaría ella ahora. Lo llevo lo mejor que puedo y la extraño mucho y la voy a extrañar hasta el día que me muera. Pero hay que salir para adelante, coger las mismas fuerzas que ella tenía porque era una madre luchadora a mí me lo dio todo y me voy a quedar con eso.

- CH: Hemos visto cientos de mensajes de apoyo ¿te ha sorprendido alguno?

- AMOR: Me sorprendió muchísimo el de Eva González porque no la veo desde hace montón de años, desde que ella estaba en Mediaset y me gustó mucho su mensaje. Me han escrito muchísimas personas. Todo ha sido público por Instagram, pero por privado me ha escrito gente que se agradece. Me han escrito todas las Campos, Jorge Javier, Carlota Corredera, mi Anabel Pantoja y su familia entera.

- CH: ¿la tonadillera también?

- AMOR: También. Me ha escrito desde Kiko, Isabel, Irene, Anabel, su novio, Omar, todo el mundo y eso se agradece. se agradece porque ellos conocieron a mi madre y se agradece muchísimo.

- CH: ¿cómo has encontrado a Isabel?

- AMOR: Ella fue muy maja y muy simpática. Te hablo de ella como de toda la familia y me quedo con eso. No hablé con ella y tampoco creo que fuera el momento, tampoco, pero los quiero a todos. Y todos estuvieron ahí y les mandaron sus flores de parte de la familia Pantoja. Entonces me quedé super contenta porque mi madre era una farandulera y le encantaba. Se ponía muy contenta cuando isabel el día de su cumpleaños le mandaba un audio felicitándola. Entonces a ella le ha venido muy bien porque mi madre era artista. Me quedo con todas las cosas de cariño, de amor. todos mis excompañeros de Gran Hermano, toda la gente que la conoció, todos los legionarios, porque mi madre era una legionaria hasta la muerte, todos me han escrito.

- CH: ¿has echado a alguien de menos?

- AMOR: Nunca he sido así tampoco. No he pensado ni en que me fueran a escribir todas esas personas, quién haya escrito está fenomenal. Y quien no... es que no lo piensas.

- CH: tienes que volver a este informativo, ahora con la crónica social como está...

- AMOR: Ahí sí que no entro porque en el fondo me da mucha pena, porque los quiero mucho a todos. Pero sí que es verdad que voy a volver. Hay un proyecto muy bueno y sé que mi madre está ello. Está muy guay porque es un formato de salseo y os va a gustar.