Amor Romeira defiende públicamente a su amiga Gloria Camila

MADRID, 13 (CHANCE)

Amor Romeira estuvo este sábado en el plató de 'Fiesta' colaborando y habló públicamente con Ana María Aldón de la situación que ésta tiene en su vida. La artista ha tenido varios desencuentros por redes sociales con Gema Aldón, pero sin embargo con la diseñadora goza de una buena relación. Tras su participación en el programa, pudimos hablar con ella y nos confesó con qué sensaciones salía.

La cantante nos explicaba que no ve bien de Gema "que ella critique a la gente que se sienta y habla" cuando ella hace lo mismo. Amor desvelaba que había estado con Ana María y "entiende que esto es una guerra que tenemos las dos entiendo que sea su madre y yo defiendo a mi Gloria Camila".

Lo que no entiende de Gema es que tenga una "doble vara de medir, ella va de justa, de digna y justamente hace poco ella juzgo a Fany como madre, mujer, como hija críticas a unas mujeres pero empoderas a otras, no me gusta de ella su doble vara de medir" y asegura que está distanciada de su madre: "la madre tampoco sabe lo que hace la hija, las que están distanciadas son ellas dos, lo que he hablado con Ana María ha sido muy bueno, positivo hablando de las cosas buenas que sí tiene Gloria Camila".

En cuanto a cómo está su amiga Gloria Camila, Amor nos confiesa que "está mejor, bien, retomando su vida de influencer" y aprovecha para hacer público su deseo de que no abandone la tele: "Yo espero que vuelva, a mí me encanta cuando opina y es colaboradora".

Amor ha querido defender a su amiga y ha dejado claro que "Gloria era adolescente" cuando opinaba que Rocío Carrasco era 'mala madre', y asegura que "a mí nunca me ha hablado mal de la hermana". Tanto es así que la colaboradora nos confiesa que: "A día de hoy creo que no lo dice, lo dijo en un momento puntual de adolescente, no le he escuchado y, a día de hoy, no creo que lo diga".