Amor Romeira, íntima amiga de Anabel Pantoja, arremete contra Yulen Pereira: "Cínico, persona mala"

MADRID, 20 (CHANCE)

Íntima amiga de Anabel Pantoja, Amor Romeira fue quien confirmó públicamente, en el plató de 'Fiesta' y tras días de rumores, que la sobrina de Isabel Pantoja había roto con Yulen Pereira; bueno, para ser exactos la artista reveló que el esgrimista había dejado a la influencer nada más poner un pie en España tras un mes de gira por América con su tía.

Tres semanas después, y mientras las versiones sobre la ruptura no dejan de sucederse, Amor ha arremetido contra el exnovio de su amiga, tachándolo de "cínico" y confirmando que, tal y como ha asegurado la revista 'Lecturas', tenía planeado dejar a Anabel desde hace dos meses: "Ha sido un cínico total. Lo tenía planeado durante todo un viaje de trabajo de su pareja y cuando llega se va a comer con ella y en plena cena, que sus amigos se han ido le suelta: 'tengo que contarte algo, te voy a dejar'". "Me parece de una persona mala* Prefiero que me mandes un mensaje y me hagas ver una realidad, que no que yo esté con una ilusión de comprar un regalo, de llegar, del viaje que tenían a París" ha añadido.

Además, para Amor la actitud de Yulen "se veía venir". "La madre enseñó la patita de parasito de la familia Pantoja, yo fui una de las más duras cuando estuvo en 'Supervivientes' y al final nos han dado la razón, la madre en televisión, el padre dando declaraciones y Yulen situado en el mapa. ¿A quién a quien le importaba la vida de Yulen antes, a quién le importaba la esgrima? Anabel lo puso en el mapa y ahora tenemos nuevos parásitos de la familia Pantoja" sentencia

A pesar de que la artista cree que a Yulen sí le ha "gustado y atraído" la prima de Kiko Rivera, Amor nos ha contado que "tengo conversaciones de amigos íntimos de Yulen que me decían que fuera de 'Supervivientes' él ni se fijaría de Anabel* es más, ni le daría bola".

"Su prototipo no tiene nada que ver con Anabel, pero ella no fue lista cuando salió, no vio venir lo que iba a pasar, lo vimos todo el mundo que le avisamos cuando una relación ni ha surgido y ya una parte de la familia se ha hecho un polígrafo, plató, hablando de la Pantoja, de Cantora, que si le gusta como cantante* huye, Simba, qué haces quedándote ahí* si ya estás viendo que la familia de quien va a ser tu supuesto novio está haciendo tele a costa de tu apellido* Sorry, baby" añade, dejando clara su opinión tanto de Yulen como de su familia.