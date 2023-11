Amor Romeira, más clara que nunca sobre Ana María Aldón y su hija Gema

MADRID, 5 (CHANCE)

Un rostro conocido que no se quiso perder la inauguración de la discoteca donde ha empezado a trabajar Chema, el hijo de Aniceto y Mari Carmen Ortega, fue el de Amor Romeira, muy amiga de toda la familia, pero en especial de Gloria Camila, quien tampoco se perdió esta cita familiar.

Amor, que siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua a la hora de hablar de cualquier tema, nos aseguraba que en esta 'fiesta familiar' no tiene cabida Ana María Aldón, de hecho no le gustó que se nombrase su nombre: "No, que se quede con Eladio tan feliz, con su boda, con Eladio, con sus polémicas con su hija, me parece que es hasta un poco una falta de respeto que la nombres aquí en algo que no es de ella".

La colaboradora de televisión nos comentaba que "a la hija le he apoyado en este conflicto con la madre, sí creo que la madre ha sido muy cruel con su hija, es igual de digno tener la carrera de derecho que enseñar las tetas en una red social" aseguraba.

Y es que la polémica que ha tenido la diseñadora con su hija, por su boda con Eladio, ha sido de lo más comentada en los medios y Amor piensa que "la madre se ponga tan fingida en plan: es que yo le he dado todo para que estudie, para que nos haga el cuento... Señora ¿sabe usted sabe cómo está poniendo a su hija? a los pies del caballo con ese 'dramaturgio' de madre dolida porque su hija enseñe sus tetas, por favor".

De esta manera, Amor dejaba claro que entendía que madre e hija tuvieran diferencias, pero no públicamente: "Entiendo que no te guste, pero de cara al público tienes que decir: 'pues viva mi hija y viva lo que quiera ser' porque ¿ella se cree que le hizo un favor diciendo 'yo lo que quiero...' No, hija, no".