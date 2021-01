Amor Romeira, muy dura con los que critican a Isabel Pantoja, entiende que la artista deje España

MADRID, 12 (CHANCE)

Desafiando a la nieve que cubre estos días buena parte del país, Amor Romeira continúa con su rutina y, tan cercana como de costumbre, aclara que Isabel Pantoja no le llamó tras el fallecimiento de su madre, sino que le mandó un mensaje. Además, se pronuncia sobre la posible marcha de España de la tonadillera y entiende esta decisión porque cree que en nuestro país no se la valora lo suficiente con lo gran artista que es. Por último, la canaria nos cuenta la odisea que están viviendo con el banco con el que su madre tenía un préstamo concedido para la compra de un coche y nos da, por fin, buenas noticias sobre este espinoso asunto.

- CHANCE: Amor nos puedes atender, por favor. Qué tal. Recuperando tu vida.

- AMOR: Con el frío, que hace un frío, Filomena nos tiene congeladitos.

- CH: Y tus informaciones nos tienen preocupados. Lo que ha pasado con el fallecimiento de tu mamá, ese banco que sigue cobrando.

- AMOR: Ahora hay mejores noticias, después de la revolución y la denuncia pública que hicimos mi hermana y yo han recapacitado, hoy mi hermana se reunió con la directora de la sucursal en Fuerteventura, le ha garantizado que no sobrará ninguna letra, que se va a hacer todo como mi madre estipuló en ese contrato que ella tenía con ese banco y por ese lado contentas, felices porque si mi madre nos dejó algo fue el carácter y las ganas de poner los puntos sobre las íes. Sabíamos que esto no se iba a quedar así. Cómo puede ser que mi madre tenga un coche con un préstamo en el banco en el que a fallecimiento el bien queda pagado y me estés diciendo que vas a seguir cobrando un dinero hasta que aparezca un heredero. El heredero no tiene culpa de que mi madre haya fallecido, el coche está pagado. Había cosas muy contradictorias como el hecho de que si mi hermana llama al banco y da el DNI de mi madre es la misma madre que la mía, si llamo yo me tendrán que dar los mismos datos informativos, a mi hermana le daban una cosa y un email y a mí otras cosas.

- CH: Han reconocido que lo han hecho mal.

- AMOR: Está todo en manos de los abogados, creo que la burocracia se intenta reír de nosotras, dándole la voz que le di me di cuenta que hay mucha gente que ha pasado por esto y no ha tenido la oportunidad de que le hagan caso. Esto va para adelante, le van a devolver hasta el último euro.

- CH: ¿Vas a demandar?

- AMOR: Como tú puedes cobrar por adelantado tres meses de mantenimiento de una cuenta. Mi madre falleció en diciembre y el mes de enero tu no vas a cobrar el mantenimiento de ninguna cuenta porque mi madre murió el 21 de diciembre, enero se lo devuelves a sus hijas. Todo el show que hicieron con el tema del fallecimiento de mi madre, solo les faltó hacer una guija diciendo que estaba muerta.

- CH: También se ha comentado que tu madre no hizo testamento.

- AMOR: Exacto, eso es muy importante, quiero aprovechar para decirlo, hay que hacer testamento siempre, seamos jóvenes, más viejos, lo que sea un testamento. Cuesta una mierda de dinero y facilitas todo a la gente que dejas en el mundo.

- CH: Tu amiga Isabel Pantoja se está cuestionando que pueda marcharse a México.

- AMOR: Sinceramente pienso que si a Isabel Pantoja no se le respeta como una gran artista que es en este país, que se vaya a otro. Aquí todo el rato están con el tema de que estuvo en la cárcel, yo en México no escucho eso a Gloria Trevi y ella también estuvo presa. En este país tú haces algo y vas a ser toda tu vida eso, pero en otros países ven más allá. Todo el rato machacándola con lo mismo, a mí también me darían ganas de irme.

- CH: Ese sería uno de los motivos, pero su familia también sería otro motivo.

- AMOR: Yo no lo sé si es verdad o mentira, pero en México seguro que la van a tratar con más respeto a nivel televisivo que aquí. Aquí están todo el rato machacándola, me pongo en su situación y yo e iría.

- CH: Anabel Pantoja sí que ha podido entrar a Cantora, a Isa Pi sí, pero a Anabel no.

- AMOR: Eso no lo sé pero vamos, que igual que también estuvieron diciendo que si para mí tenía teléfono y para sus hijos no. Fue todo tan normal, un pésame.

- CH: Humanidad.

- AMOR: Exacto, también vamos a verle ese lado. Se acababa de morir una madre de una persona cercana a la familia, me escribió todo el mundo, qué menos que ella que tenía un vínculo afectivo, tuve que escribir un tuit para decir a mí no me ha llamado Isabel Pantoja, me mandó un mensaje dándome el pésame por la muerte de mi madre y se agradece. Tanto ella como Kiko, Irene, Omar, Anabel, toda la familia... ahí es donde yo veo el rollo, hasta para el pésame de mi madre muerte han utilizado eso de que a sus hijos no y a mí sí, eso es de traca, cómo no se va a ir a México, que vaya cogiendo el billete y si no tiene avión que llame a Jesé que tiene avión privado.