Amor Romeira y Sandra Pica, acalorada conversación en una terraza madrileña. ¿Por qué?

MADRID, 23 (CHANCE)

Terraza en el centro de Madrid, mañana soleada y dos amigas compartiendo un café. Lo que parecía una escena idílica con la que disfrutar de un tranquilo sábado, se convirtió en una discusión acalorada con intercambio de reproches incluido. Las protagonistas de la secuencia, Amor Romeira y Sandra Pica.

La ex gran hermana, vestida con total look rojo pasión, color que ilustra perfectamente el tono de la conversación, acompañó las explicaciones de que le ofrecía a Sandra con una enérgica y exagerada gesticulación, fiel al carácter poco comedido que caracteriza a la canaria. Por su parte, la extentadora de "La isla de las tentaciones" que no estaba acompaña por su novio, Tom Brusse, en esta ocasión, se quedaba atónita y perpleja ante lo que estaba escuchando.

El vídeo del día El sector servicios sufre su mayor desplome por la Covid-19

Pasado el furor de la noticia recibida, las aguas se calmaron y Amor optó por coger en brazos a la perrita de Sandra para alimentarla con el aperitivo que le habían servido, cortesía del local en el que disfrutaban de sus consumiciones.

Finalizado el acalorado encuentro, Amor y Sandra aseguraron que todo entre ellas estaba bien y que en breve nos sorprenderán con nuevos proyectos "ya os contaremos cositas" aventuró la exgran hermana. Mientras que Sandra, que acaba de estrenar casa, comentó, ya más relajada, que su relación con Tom ha llegado a un punto de calma "Todo bien, más tranquilo, así que... de momento bien".

¿Qué noticia le daría Amor a Sandra para que esta se mostrase tan seria durante todo el encuentro? ¿Habrá destapado la canaria algo relacionado con el noviazgo de su amiga y Tom Brusse? Aunque por el momento la artista guarda silencio y no quiere desvelar el as que guarda bajo la manga, pronto lo descubriremos.