AMP.- Abascal advierte al PP tras sus incumplimientos en la Junta: "O juntos gobernando, o no gobiernan"

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este sábado al PP en Andalucía de que "a partir de ahora que tengan claro que: o juntos gobernando, o no gobiernan", tras recordar distintos incumplimientos de los últimos tres años y medio del Gobierno regional con PP y Cs, de manera que ha remarcado que "nadie va a decir que Vox no habla con claridad", sino que son ellos los que "no cumplen su palabra".

Así lo ha manifestado Abascal en un acto público del segundo día de la campaña electoral andaluza, en la Plaza de San Agustín en Córdoba, arropando a la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, junto al número uno al Parlamento por la provincia cordobesa, Alejandro Hernández, y cientos de personas, que han lanzado gritos de presidenta y presidente en diversas ocasiones, a la vez que enarbolaban numerosas banderas de España.

En este sentido, ha aseverado que Vox en Andalucía necesita tener "una ambición mucho mayor que la de hace cuatro años", de modo que "no basta con tener un puñado de diputados, ni con ser necesarios, sino que es absolutamente imprescindible formar parte del Gobierno andaluz y al ser posible al frente del mismo, liderándolo, porque otros han demostrado que lo del cambio es sólo palabrería para sus mitines".

Al respecto, ha reprochado al candidato a la reelección como presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, que haya dicho que "si votáis mal y no le dais la mayoría absoluta, hay que repetir elecciones, porque con la gente que llena plazas y calles no quiere gobernar".

También, ha dicho que "sorprende" que haya comentado que "se inicia una nueva era de acuerdos con el PSOE", todo ello "después de tres años de cambio de broma y frustrado, en el que los socialistas no han devuelto lo robado a Andalucía", de forma que "quieren empezar una nueva era de entendimiento, convirtiendo a Andalucía en el laboratorio de pruebas de la gran coalición entre PP y PSOE para que nada cambie y todo siga como está".

Igualmente, ha lamentado que haya dicho que "si no votáis a Cs y no tienen representación, que da igual, que les va a dar unas consejerías". "¡Qué falta de respeto a la voluntad de los andaluces!", ha exclamado Abascal, para remarcar que "da igual lo que votéis, ellos van a hacer lo que les dé la gana". Aunque "estamos a tiempo de impedirlo y que cuando haya un Gobierno en Andalucía haga lo que se ha comprometido y lo que los ciudadanos necesitan", algo para lo que está Vox y su candidata, Macarena Olona, que "es la apuesta más importante de Vox en las elecciones regionales en España", ha subrayado.

En su opinión, "lo que plantea Juanma Moreno en relación con Vox, al que no quiere ver ni en pintura, es una falta de respeto a los andaluces y un insulto a los votantes de Vox", al tiempo que ha censurado que "el PSOE y el PP se convierten en cómplices de los que quieren silenciar a Vox", citando a "las encuestas manipuladas", a la vez que ha criticado que el PSOE les "demoniza y los otros se callan, miran para otro lado y se frotan las manos, pensando en que eso les viene bien, cuando los siguientes en ser demonizados van a ser ellos".

A su juicio, "es bastante triste ver al PP convertido en cómplice de una demonización tan brutal contra millones de españoles, algunos de los cuales habían sido sus votantes", para acto seguido aseverar que en la plaza hay "gente que votó al PP, a la izquierda, que no votaba y chavales jóvenes que a los 18 años por primera vez van a votar a Vox".

En definitiva, Abascal ha lamentado que con Vox "no han cumplido" en esta legislatura de nuevo Gobierno en la región, cuando "los que llegaron al poder hace tres años, con su peor resultado histórico, han gobernado gracias a Vox", pero "sólo recibimos el desprecio de PP y Cs", que "dijeron que con Vox, nada", ha reprochado, agregando que "no han cumplido su palabra" del acuerdo de investidura y "lo firmado ha sido papel mojado".

Por tanto, "una y no más", ha zanjado Abascal, para apostillar que "es la última vez que hay un acuerdo de investidura, porque a partir de ahora habrá acuerdos de gobierno, preferentemente con Macarena Olona al frente de la Junta".

Además, Abascal ha declarado que no quieren "quitar a cinco del PP o Cs para poner a cinco de Vox, queremos que las ideas y principios estén en la acción de gobierno en la Junta, que haya un cambio de rumbo y se produzca un cambio real en los barrios para recuperar la seguridad perdida con la inmigración ilegal, en las industrias para competir", así como "un cambio real en el campo, que ha sido perseguido y sufre la competencia desleal de productos extranjeros que no cumplen legislación", y "para los jóvenes, que están hartos de escuchar las porquerías que ofrecen los socialistas".

De este modo, el presidente de Vox confía en "un respaldo masivo" a Macarena Olona el 19 de junio para que "Andalucía abrace el cambio real y no el cambio de broma al que nos han condenado".

Por su parte, Olona ha reclamado "no resignarse a votar" al PP o PSOE "porque es lo que siempre se ha votado", cuestionando "en qué sitio está escrito que haya que resignarse a la mediocridad", aludiendo en este caso a Juanma Moreno. "Podemos cambiar el rumbo de Andalucía y España", ha subrayado, apostillando que "Andalucía se enfrenta a la resignación o la rebeldía".

Según ha expuesto, "es evidente que después de 37 años de gobierno del PSOE, que no es obrero ni español, la gestión de los últimos cuatro años ha mejorado algo, pero dónde está escrito que estéis condenados a resignaros", defendiendo que "el cambio real y el meneo que Andalucía merece para convertirla en tierra de prosperidad, esperanza, seguridad y familia sólo viene de la mano de Vox".

En su inicio, la candidata de Vox ha hecho una referencia histórica a Galileo Galilei, quien "se enfrentó a la verdad oficial e institucionalizada porque todo el mundo decía que la tierra era el centro del universo". Un arranque que le ha servido para contextualizar su mensaje a los presentes, dado que "hay momentos en los que un individuo se enfrenta a su futuro y éste es uno de los momentos en los que Andalucía se enfrenta a uno de esos momentos para cambiar su futuro y el del resto de España".

Ante ello, ha apuntado al "paro estructural que no baja del 20%; una tasa de paro juvenil que dobla al resto de España; que los mayores pasen los últimos años de su vida en soledad, precisamente cuando más nos necesitan; que nuestros campos sean sustituidos por los del norte de Marruecos, o que el agua sea un producto de lujo".

Por ende, Olona ha invitado a evitar "votar con resignación, que es lo que te dicen el resto de candidatos, los mismos que han venido elecciones tras elecciones haciendo promesas que luego nunca cumplen", momento en el que se ha dirigido al candidato del PP, que recientemente ha prometido "televisión y wifi gratis en los hospitales". "¿Dónde está el hospital de Lucena?", ha preguntado la candidata, añadiendo que "ese wifi y televisión gratis lo vamos a pagar todos con vuestros impuestos".

Entretanto, la candidata de Vox ha resumido su mensaje solicitando "no permitir que os condenen a la resignación que os imponen a izquierda y derecha, porque esto ha reventado por completo las etiquetas, porque votantes de todo el espectro político hasta ahora van a votar a Vox, porque saben que es el único partido que levanta con alegría la bandera de España, que no se entiende sin Andalucía". "Os lo pueden contar, o podéis ser protagonistas", ha transmitido.

Y el candidato número uno de Vox por Córdoba ha enfatizado que "Córdoba nunca defrauda a Vox y Vox se compromete a no defraudar nunca a Córdoba", al tiempo que ha apostillado que "Vox ha venido para quedarse".

