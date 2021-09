AMP. Alberto Rodríguez (Podemos) asegura que se le juzga por un "montaje" y no por una agresión a un agente

La Fiscalía rebaja la petición de pena de prisión por "dilaciones indebidas" y mantiene la inhabilitación

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El exsecretario de Organización de Podemos y diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha asegurado que se le juzga por un "montaje" y no por una presunta agresión a un agente del Cuerpo Nacional de Policía. En el marco de su defensa ha negado haber dado una patada en la rodilla a un policía: "Es imposible. Yo nunca he agredido a ningún agente".

Así lo ha dicho el dirigente 'morado' ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que le ha juzgado este martes en una sesión única por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro leve de lesiones.

Rodríguez ha asegurado en respuestas a su defensa que está en esta causa por una "triste práctica" y no por agredir a un policía. Según ha indicado, la investigación tiene lugar en un contexto en el que "hay un montaje policial con intención de recriminar a determinadas caras visibles del activismo social en la isla". A su salida de la Sala ha matizado que "en ningún momento" habló de "conspiración".

Los hechos instruidos en el Supremo, dada la condición de aforado de Rodríguez, ocurrieron el 25 de enero de 2014 en La Laguna con motivo de una manifestación contra el entonces ministro 'popular' José Ignacio Wert. Según la Fiscalía, en el marco de aquella protesta el ahora diputado presuntamente propinó una patada a un agente.

Tras la rotunda negativa de Rodríguez ante los hechos imputados, la fiscal le ha preguntado por qué el presunto agente agredido le señala. El dirigente ha asegurado que es algo que pasa con "normalidad" y ha subrayado que "hay determinadas listas con perfiles visibles en los movimientos sociales y cuando hay una manifestación de este tipo" se les suele señalar.

"Se quiere endosar a mi representado una serie de actuaciones anteriores que pudieron resultar molestas" a los agentes de la Policía, ha dicho la abogada en referencia a la participación de Rodríguez en manifestaciones anteriores.

FISCALÍA REBAJA LA PENA

En el marco de la vista oral celebrada este martes, la Fiscalía ha acordado rebajar la petición de pena para Rodríguez por las "dilaciones indebidas" en el procedimiento, dado que los hechos sucedieron en 2014 y el juicio se celebra ahora, siete años después. En este sentido, ha fijado su petición en tres meses y 10 días de prisión frente a los seis meses de prisión que reclamaba inicialmente.

Ha estimado pertinente mantener la inhabilitación para el sufragio pasivo por el tiempo de condena y una multa de 180 euros, así como una indemnización de 250 euros para el policía al que supuestamente pateó durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014.

EL AGENTE CONFIRMA LA PATADA

El agente de la policía al que supuestamente agredió en 2014 el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez en una manifestación en San Cristóbal de La Laguna ha ratificado este martes ante el tribunal que éste le propinó una patada en la rodilla izquierda durante la manifestación

"Estábamos haciendo línea porque había compañeros reduciendo a otros detenidos --durante la manifestación-- y su intención --la de Rodríguez-- era soltar a otros detenidos. Querían acceder a donde estaban. Nosotros guardábamos la línea, y en el amago de intentar recibo el golpe", ha recordado durante el interrogatorio de la defensa del diputado de Podemos.

Previamente, a la fiscal le ha señalado que otros agentes ya conocían a Rodríguez de otras manifestaciones porque era un habitual. "Iba a muchas y ya le conocíamos", ha recordado para luego añadir que tras la agresión decidió no detenerle porque había mucha gente y su subgrupo tenía que mantener la posición para que los manifestantes no accedieran al interior del vallado que les separaba del acto que se celebraba y en el que participaba el entonces ministro José Ignacio Wert.

Preguntado por la defensa sobre cuánto tiempo estuvo en la manifestación, el agente ha asegurado que no lo recuerda con exactitud, pero ha señalado que no más de 10 o 20 minutos.

En el marco de su interrogatorio, ha apuntado que la patada presuntamente propinada por Rodríguez fue "voluntaria" y que si bien en un informe médico posterior se apuntaba a una lesión en el dedo de la mano derecha también, ha precisado que ese extremo no lo recordaba bien y que sería de otro altercado durante la manifestación.

La letrada ha destacado la "falta de certeza y concreción" en la declaración del agente presuntamente agredido, lo que a su juicio "causa una clara indefensión" a su representado.

"POR LA NOCHE YA NO TENÍA NADA"

"¿No tenía síntomas inflamatorios?", le ha preguntado la defensa de Rodríguez en referencia a la presunta agresión en la rodilla, a lo que el agente ha contestado que cuando se quitó el pantalón tenía la zona "un poco enrojecida y por la noche ya no tenía nada". Ha afirmado que no necesitó cinco días de curación y que no le reconoció ningún médico forense, "sólo la doctora de urgencias".

La médico que atendió al agente ha asegurado a preguntas de la defensa que no puede acreditar si el "dolor en la cara lateral externa de la rodilla izquierda" que consta en el parte médico fue producto o no de una patada. "Por eso ponemos 'refiere el paciente", ha señalado.

En el marco de la defensa, la letrada de Rodríguez ha pedido al tribunal exhibir tres vídeos de la manifestación en los que se ve al ahora diputado entonar cánticos y aunque se ven también los altercados en la zona de las vallas el dirigente no figura en esas acciones. La fiscal ha asegurado que dichas grabaciones "carecen de valor probatorio" y ha insistido en que ni recogen todos los hechos ni constan las agresiones recibidas por otros agentes que también figuran en los partes médicos.

"NO LE VI EN NINGÚN MOMENTO"

Como parte de la prueba testifical, este lunes también ha prestado declaración como testigo el jefe de Unidad de Intervención Policial (UIP) durante aquella manifestación. El policía, que estuvo desde que inició el dispositivo hasta que terminó, ha asegurado en su interrogatorio que "a esta persona que está aquí sentada", en referencia a Rodríguez, no le vio "en ningún momento".

La defensa ha preguntado al jefe de UIP si el agente que recibió la presunta agresión tenía competencias para detener a Rodríguez a raíz de la patada. El testigo ha indicado que sí la tenía, pero ha matizado que "a veces no se hacen detenciones porque se consideran inoportunas". La abogada ha insistido en que no solo no se le detuvo, sino que no se le pidió DNI.

Ante el argumento de la letrada, la fiscal ha sostenido que en este tipo de actos "no siempre se detiene a las personas que cometen delito", que "depende de las circunstancias" y que es normal que se opte por luego citarle a declarar.

RECURSO ANTE EL TEDH

En su turno de última palabra, Rodríguez ha asegurado que está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en caso de no ser absuelto por el Supremo. "Si se produjera una eventual condena es casi una obligación ética y moral que el proceso no finalice aquí", ha dicho.

En este sentido, ha precisado que no escatimará en acudir al Tribunal Constitucional y posteriormente a Estrasburgo si fuese necesario para defenderse. "Para mí es evidente que soy inocente", ha dicho para luego añadir que "no hay ninguna prueba objetiva más allá de la mera declaración de un policía".

Rodríguez ha subrayado que debido a las dilaciones ha visto "cercenado" su derecho a una tutela judicial efectiva y que para él ha sido "un calvario" que se ha "recrudecido" desde que es cargo público.

El dirigente ha asegurado que con este procedimiento se está poniendo en entredicho el derecho de reunión y manifestación y ha insistido en que es responsabilidad de las instituciones evitar que se criminalice la protesta.