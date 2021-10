(AMP) Andrés Pastrana pide a Podemos que "cuente la verdad" sobre cómo se han financiado "buena parte" de sus líderes

Advierte que con Santos en la Presidencia de Colombia se pasó en tres años de 40.000 a 250.000 hectáreas de cocaína sembrada

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

El ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, ha instado a Podemos a que "salga a contar la verdad sobre cómo y de qué forma se han financiado buena parte de sus líderes". Así, ha criticado que "hablen de moral cuando ellos no han puesto las cuentas claras sobre lo que es su financiación".

Pastrana, que ha participado en la mesa 'No hay bienestar sin libertad y seguridad', en el marco de la Convención Nacional del PP 'Creemos' que se celebra en Cartagena, en la que han participado también el presidente de la Región de Murcia y del partido en Murcia, Fernando López Miras; y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha recordado que el embajador de Ecuador "no se posicionó el otro día porque hizo la denuncia de cómo y de qué forma se financió Podemos y de qué forma vino la plata de Bolivia y de Ecuador y están llegando de Venezuela".

"Hay transparencia de esos recursos en España", se ha preguntado Pastrana, quien ha dejado claro que el narcotráfico "es el gran financiador de estas narcodemocracias".

Sostiene que "a Maduro lo financia el narcotráfico y éste le da cobijo a las FARC y al cártel de los Goles, que es el mayor cártel de la droga de la mano de las FARC en el mundo", preguntando, al hilo, que a quién financia Venezuela.

Haciendo un recorrido por la historia de los últimos años en Colombia, su expresidente ha reprobado que Juan Manuel Santos "no nos dejó la paz en el país, sino que dejó más violencia, financiada por el narcotráfico, y es la situación que ha tocado a Iván Duque".

Sin embargo, ha manifestado que el golpe "más duro y grande" que los partidos de centro y centro-derecha han dado al socialismo del siglo XXI fue la opinión consultiva que Colombia elevó ante la Corte interamericana de Derechos Humanos "sobre si la reelección es un derecho humano" y que les dio la razón.

Y es que, recuerda, Hugo Morales y "todos estos dictadores de América latina o narcodictadores sostenían que a pesar de que las constituciones les prohibían la reelección al ser un derecho humano, ellos podían reelegirse de forma indefinida". Pero la opinión consultiva, celebra, dio la razón a los partidos de centro y centro-derecha.

EL NARCOTRÁFICO: "EL PEOR ENEMIGO DE LA PAZ"

En la línea del epígrafe de su charla, Pastrana ha dejado claro que "sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay democracia y sin democracia no hay bienestar".

Así, se ha referido al elemento "perturbador" a su juicio que se vive al otro lado el mar, el narcotráfico. En los últimos 40 ó 50 años, ha recordado, en Colombia "se ha vivido una violencia política, cuando había confrontaciones entre los dos partidos", pero en la década de los 80 entró un nuevo elemento "perturbador", refiriéndose al narcotráfico, "que es la violencia que hemos vivido en los últimos años".

El narcotráfico, ha comentado, "es el peor enemigo de la paz", pero ha relatado que los 'narcos' "solo han tenido temor a la extradición, ya que entendían que si eran extraditados a EEUU allá pagarían sus penas, cosa que en Colombia no sucedía".

Da manera que comenzaron las "presiones" al Gobierno, reconoce. Una manera de hacerlo fue secuestrar a políticos, de ahí su secuestro a manos de Pablo Escobar durante una semana, pero constataron que no era el mecanismo para acabar con la extradición, de manera que buscaron también la forma de tumbar esto de la Constitución.

"La extradición cae y esto traía como posible que Pablo Escobar o los hermanos Ochoa, entre otros, no podían ser juzgados por delitos cometidos antes de 1991, de manera que estaba garantizada su estabilidad en el país", ha explicado.

Lo más grave, ha manifestado, es que cuando se lanza como candidato presidencial en 1994, días antes de la segunda vuelta "me llega la información de que el narcotráfico había financiado la campaña de mi adversario, en ese momento 5 millones de dólares, descubriéndose hoy que fueron 15 millones de dólares del año 1994".

"Se comprueba entonces el hecho más lamentable a la democracia colombiana, que el narcotráfico compró la presidencia de Colombia", ha subrayado. Pastrana ha confesado que la Colombia que recibe después "estaba afanosa por la paz, la recuperación del empleo, la justicia social".

PLAN COLOMBIA: FUMIGAR LA COCAÍNA

Cuando llegó al poder, unos 14 millones de colombianos estaban a punto de perder sus ahorros y había 180.000 hectáreas de cocaína sembrada en su país. Momento en el que tras ser recibido por el expresidente Clinton propone combatir el narcotráfico con el 'Plan Colombia', ya que le expuso que mientras que Colombia era el productor del 80 por ciento de la cocaína, EEUU era el mayor consumidor.

Dicho Plan consiguió sacar a una Colombia con unas fuerzas armadas "fortalecidas", pasando de 10.000 a 110.000 soldados profesionales con pensiones y seguridad social, así como con una fuerza área con helicópteros de combate, transporte y batallones de alta montaña, con un ejército de 230.000 hombres, "el más fortalecido de América latina".

También se fortaleció la institución de la fiscalía y en materia de la lucha contra el narcotráfico se apostó por su "fumigación", pasando de 180.000 hectáreas a 90.000, continuando con esta tarea el expresidente Uribe.

Al expresidente Santos "se le dejó 40.000 hectáreas de cocaína", de manera que la guerra contra la droga "no era una guerra perdida como dicen algunos expresidentes". Sin embargo, sostiene que si Santos hubiera seguido con el proceso de fumigación, "el negocio de la droga en Colombia hubiera acabado".

"Pero le entregó a las FARC ese proceso, acabaron con la fumigación, pasando entonces de 40.000 hectáreas a 90.000 en el primer año, a 150.000 en el segundo año y a 250.000 en el tercero, eso es lo que nos ha dejado el expresidente Santos". "No nos dejó la paz en Colombia, sino más violencia, financiada por el narcotráfico, siendo la situación que hoy ha tocado a Iván Duque", indica.

ACTUAR DE FORMA UNIFICADA

En clave política, ha hecho referencia a las cuatro elecciones, a su juicio "fundamentales", que se celebran el próximo año en Chile, Brasil, Colombia y Honduras.

"Si perdemos estos países es muy difícil recuperar para la región de nuevo la posición que actualmente tenemos, por eso la importancia de unificarlos en ese proceso, consolidarlos, trabajar de la mano como partidos de centro y de centro-derecha para evitar que el socialismo del siglo XXI llegue a la Región".