(AMP) Banco Sabadell registra un beneficio neto de 709 millones hasta septiembre, cerca del doble

La entidad alcanza una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 8%

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

Banco Sabadell ha registrado un beneficio neto de 709 millones de enero a septiembre, lo que supone cerca del doble respecto a los 370 millones del mismo periodo del año anterior, según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sin tener en cuenta TSB, la filial británica del grupo catalán, el beneficio neto atribuido se sitúa en los 616 millones de euros en estos nueve meses, más del doble que en 2021, cuando esta cifra se situó en los 288 millones de euros.

Los ingresos del negocio bancario --margen de intereses más comisiones netas-- fueron de 3.840 millones de euros, un 5,7% más a nivel interanual, y la entidad alcanza una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 8%, por encima del objetivo del plan estratégico.

El margen de intereses ha incrementado un 6,2% respecto al año pasado hasta los 2.722 millones, las comisiones lo han hecho un 4,5%, hasta los 1.118 millones, y el total de costes se sitúa en 2.162 millones a cierre de trimestre, un 15,2% más a nivel interanual.

El banco ha explicado que los costes recurrentes también disminuyen en la comparativa interanual un 3,8%, principalmente por los ahorros en gastos de personal tras los planes de eficiencia en España, así como por la reducción de los gastos generales.

HIPOTECAS Y CRÉDITO

El crédito vivo de la entidad ha cerrado septiembre con un saldo de 156.675 millones (113.818 millones Ex TSB), y el crecimiento de la inversión es del 2,9% interanual impulsado "por la buena dinámica en todas las geografías".

La producción hipotecaria en España ha alcanzado los 1.472 millones de euros, lo que supone un aumento del 7% a nivel interanual, el nuevo crédito al consumo ha aumentado un 18% interanual, hasta los 439 millones de euros.

La nueva producción de tarjetas y de TPV's supone un "récord histórico" para la entidad, ya que la facturación de tarjetas crece un 17% interanualmente, alcanzando los 5.826 millones, y la facturación de TPV's un 33% en el mismo período, situándose en 13.604 millones.

RECURSOS DE CLIENTES

Los recursos de clientes en balance totalizan en 163.247 millones de euros a cierre de septiembre (123.084 millones Ex TSB) y crecen un 3,4% interanual (5,7% Ex TSB) por la evolución de cuentas a la vista y depósitos a plazo.

Los saldos de cuentas a la vista ascienden a 147.664 millones de euros (109.315 millones Ex TSB), con un incremento del 3,8% interanual (6,2% ex TSB) y los depósitos a plazo alcanzan los 15.905 millones (14.091 millones Ex TSB) y crecen un 0,9% (3,3% Ex TSB).

Los recursos de clientes fuera de balance se sitúan en los 38.049 millones de euros, lo que supone una caída del 8,7% interanual y del 2,0% en el trimestre, principalmente por los fondos de inversión impactados por la volatilidad de los mercados financieros.

De hecho, los fondos de inversión totalizan 22.024 millones, una reducción del 10% interanual por esa volatilidad de los mercados financieros

Los activos totales del grupo ascienden a 260.407 millones de euros (207.677 millones Ex TSB), lo que supone un crecimiento del 4,2% interanual (3,2% Ex TSB) y del 1,2% en el trimestre (1,3% Ex TSB).

LIQUIDEZ Y CAPITAL

La ratio CET1 'phase in' se sitúa en el 12,65% a cierre de septiembre y crece 4pbs con respecto al trimestre anterior, la ratio CET1 fully-loaded se sitúa en el 12,52% y aumenta 4pbs en el trimestre y la ratio de capital total phase in asciende a 17,08% al cierre del trimestre.

En cuanto a la gestión de la liquidez, la ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) alcanza 217% a nivel de grupo, y los activos problemáticos totalizan 7.039 millones de euros a cierre de septiembre, de los que 5.830 millones son préstamos dudosos y 1.209 millones activos adjudicados.

La cobertura de activos problemáticos con el total de provisiones se sitúa en el 52,3%, siendo la cobertura de préstamos dudosos con el total de provisiones del 55,1% y del 38,9% para los activos adjudicados.

La ratio de morosidad a cierre de septiembre se sitúa en el 3,40%, que compara con el 3,59% del mismo mes del año anterior y el coste del riesgo del crédito se sitúa en 39pbs a cierre del tercer trimestre 2022, una reducción de 12pbs interanual.

TSB: 93 MILLONES

TSB contribuye a los resultados del grupo con 93 millones de euros hasta septiembre, frente a los 82 millones de 2021, tras obtener un beneficio neto de 103 millones de libras con un crecimiento del margen básico.

El banco británico ha incrementado un 81% su margen recurrente en la comparativa interanual, porcentaje que se sitúa en el 27% intertrimestral, y su margen de intereses alcanza los 718 millones de libras a cierre de septiembre y aumenta un 11,7% interanual por el fuerte crecimiento de volúmenes de hipotecas en el año.