AMP- Bronca en el Congreso al decir una diputada de Vox que el mérito de Montero es "estudiar en profundidad" a Iglesias

La ministra pide que las palabras no se borren del Diario de Sesiones para que quede constancia de la "violencia política" de los de Vox

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La diputada de Vox Carla Toscano ha provocado una monumental bronca en el Pleno del Congreso al afirmar que el único mérito de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es "haber estudiado en profundidad" a Pablo Iglesias, su pareja y fundador de Podemos.

En el debate sobre los Presupuestos del Ministerio de Igualdad, Toscano ha censurado las críticas de Irene Montero a las sentencias que rebajan condenas a raíz de la aplicación de la Ley de Libertad Sexual, conocida como la 'ley del sólo Sí es Sí'.

A su juicio, hay que tener la cara "de cemento armado" para tachar a la judicatura de machista cuando el "único mérito" de la ministra es "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias

"VERGÜENZA", "NO VALE TODO"

Esta referencia a la relación personal de la ministra con el exdirigente de Podemos ha hecho estallar la ira en las filas de Unidas Podemos, que han empezado a gritar "vergüenza, vergüenza", "no es no" y "no vale todo". Al coportavoz de Podemos y secretario de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna, se le veía encarándose con la diputada de Vox, que estaba a dos metros en la tribuna contemplando la bronca en el hemiciclo.

En la bancada de otros grupos como PSOE, ERC o Ciudadanos se veían expresiones de gravedad y de mudo estupor mientras los compañeros de Toscano se ponían en pie aplaudiendo entre risas. Eso sí, en el hemiciclo no estaban ni su líder Santiago Abascal, ni su portavoz Iván Espinosa de los Monteros, ni tampoco Javier Ortega Smith.

"Libertad, libertad", gritaban los de Abascal. "Libertad para insultar es lo que queréis", les respondían desde Unidas Podemos. "Deja a la ministra", espetó Rafael Mayoral a un diputado de Vox que estaba sentado una fila de escaños por encima de Montero.

El socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en este momento presidía la sesión plenaria, ha optado por dejar expresarse a los diputados unos minutos y luego ha intervenido para llamar al orden a Carla Toscano y para anunciar que esa expresión se retiraría del Diario de Sesiones.

Pero la ministra Montero, que había estaba en el banco azul aguantando la diatriba de Vox, tomó la palabra para pedir que no se quitara nada del Diario de Sesiones y así dejar constancia de la "violencia política" habida en la sede de la soberanía popular y de "quien la ejerce".

"Para que después de mí no venga ninguna otra", ha enfatizado Montero, visiblemente emocionada, para, a continuación, prometer que las feministas y las demócratas van a parar los pies a "esta banda de fascistas", en alusión a Vox, con "más derechos".

"NO ES DIGNA DE ESTA CÁMARA"

Su respuesta no sólo desató los aplausos de Unidas Podemos, sino que también fue respondida con una cerrada ovación por parte de la izquierda del hemiciclo, con los diputados del PSOE, Esquerra, Bildu y otros partidos puestos en pie.

Tras la intervención de la ministra fue el turno de la portavoz de Igualdad del PSOE, Laura Berja, quien acusó a la diputada de Vox de padecer un "machismo terrible". "No es usted digna de esta Cámara, es una vergüenza para este país", proclamó.

Tras el debate de los presupuestos de Igualdad, Montero abandonó el hemiciclo sin hacer declaraciones y conteniendo las lágrimas, tras recibir el apoyo de los miembros de su equipo. Antes se habían acercado a su escaño a transmitirle su solidaridad, entre otros, los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, y de Bildu, Mertxe Aizpurua.

Desde Vox, en cambio, ven el incidente como un "escrache" a Carla Toscano, se quejan de que se les llamara "fascistas" y acusan de "sectarismo" al socialista Gómez de Celis que presidía la sesión plenaria, según un comunicado.