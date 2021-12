AMP.-Cáritas reparte 70 billetes el quinto premio vendido íntegramente en San Pedro de Alcántara -. Firma

MARBELLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El número 69.457, agraciado con un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, se ha vendido íntegramente en San Pedro Alcántara, en Marbella (Málaga), y la propietaria de la Administración de Loterías número 23, Belén Agüera, ha dicho que es una buena forma de terminar el año y que el premio está "muy repartido".

Este quinto de los quintos premios ha sido cantado a las 12.33 horas en el décimo alambre de la séptima tabla. En total se han vendido desde San Pedro Alcántara 1.720 décimos, lo que suponen 10,32 millones de euros.

Agüera, que ha asegurado que ya dieron el Gordo en 2018, ha explicado que esta vez "es un número fijo que se vende todo el año, y la verdad que muy repartido, lo ha vendido Cáritas y nosotros en ventanilla". En concreto, desde la Administración de Loterías han indicado que Cáritas ha vendido 70 billetes de este premio.

"Ahora a esperar al Niño", ha apuntado, señalando que sólo han abierto para celebrarlo porque están secundando la huelga del sector: "Ya está bien 17 años con las comisiones congeladas, cobramos 0,80 céntimos de euro por décimo".

A Antonia Bermúdez Calderón le han tocado 6.000 euros, llevaba tres décimos pero ha regalado a la familia, por lo que ella también ha repartido. "Estoy super feliz, es para dárselo a mis hijos, que son la lotería más grande que me puede tocar", ha asegurado a los periodistas, apuntando que lleva más 20 años jugando ese número.

A Luz González le ha tocado "un pellizquito para tapar algunos agujeros, que hay muchos que tapar". Ha explicado que estaba cuidando a una persona mayor "y la chica de la administración me lo ha dicho y todavía no me lo creo". "Nunca me había tocado nada", ha asegurado muy contenta, apuntando que también ha llegado algo a otro familiar y a vecinos; "está muy repartido en San Pedro".

Antonio Acevedo, que lleva un mini supermercado y un hostal en San Pedro Alcántara, ha repartido entre ambos sitios 150 décimos. Ha indicado que los han comprado clientes y vecinos. "Muy contento y muy feliz, porque con este tema el COVID, ver a la gente radiante..., que suba la luz y lo que quiera, van a pasar unas buenas navidades", ha señalado.