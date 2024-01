AMP-Díaz defiende que Sumar es el futuro para unir la izquierda y avanza que su asamblea fundacional será el 23 de marzo

Marca diferencias con el PSOE, al que ubica en la política antigua, y reprende a Podemos su rechazar la reforma del subsidio de paro

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha avanzado que Sumar celebrará su asamblea constitutiva el próximo 23 de marzo y ha reivindicado que su proyecto es la mejor herramienta para aunar a la izquierda alternativa al PSOE.

"A todos los compañeros que venís de formaciones políticas diferentes os doy las gracias y os digo que por encima de nuestros pasados sumemos nuestros futuros porque la gente (...) nos está esperando", ha señalado este domingo en Madrid en un acto en el Teatro Goya de Madrid, arropada por el resto de ministros de Sumar: Ernest Urtasun, Mónica García, Sira Rego y Pablo Bustinduy.

De esta forma, Díaz ha sacado músculo con un mensaje claro de unidad a las distintas formaciones políticas, llamando a olvidar discrepancias en el pasado y enriquecer Sumar, tras acordar con los sindicatos la subida del salario mínimo un 5% y el golpe por el rechazo de Podemos a su reforma del subsidio de desempleo.

Sumar había dado máxima relevancia a este acto, desde que Díaz lanzó su proceso de escucha en julio de 2022, con la presentación de los cien integrantes del grupo promotor que, junto a la ejecutiva provisional de Sumar, pondrá las bases organizativas de este proyecto político, que busca transcender a los partidos políticos y erigirse como un proyecto eminentemente ciudadano.

De esta forma, Díaz ha proclamado su aspiración a asentar Sumar como el espacio hegemónico a la izquierda del PSOE y superar la etapa de Podemos, a los que ha criticado por tumbar la reforma del subsidio de paro, durante un evento donde ha contado con el apoyo de IU, En Comú Podem y Más Madrid, muy implicados en la ejecutiva de Sumar y en el citado grupo promotor.

En este acto, sin embargo, se han ausentado otras fuerzas de la coalición como son Compromís, Alianza Verde, Proyecto Drago o Més per Mallorca.

DIFERENCIAS CON EL PSOE Y SUS RECETAS "VIEJAS": SUMAR APORTA FUTURO

La vicepresidenta segunda ha defendido que Sumar es necesario y por eso quiere echar "raíces profundas" para ser una formación que haga bandera de la "política útil" en cada localidad y comunidad autónoma del país.

"Necesitamos raíces, pero también necesitamos alas para volar, para imaginar y para construir una política mejor. Somos una fuerza imaginativa. Sin imaginación no se puede gobernar", ha enfatizado Díaz para contraponer a las recetas "de siempre" y "viejas" del bipartidismo, en referencia a PSOE y PP.

Y también ha vuelto a cargar contra las derechas y Podemos por su rechazo a la reforma del subsidio de desempleo, al prometer que esta medida saldrá adelante pese a los que han priorizado "intereses ajenos a los de la vida de la gente". Por tanto, ha recriminado el voto en contra a esa mejora del subsidio para los que "no tienen nada".

A su vez, ha marcado diferencias respecto al PSOE al evidenciar su discrepancia con la medida de bonificar, dentro del decreto anticrisis, determinadas inversiones de las grandes multinacionales energéticas pese a los beneficios "obscenos", algo que ha afeado como "bastante viejo y antidemocrático".

De esta forma ha desgranado que Sumar aporta "futuro", esperanza e imaginación en la política, para presumir que su propuesta de crear una herencia universal para los jóvenes ya se impulsa en Alemania.

EL PP SOLO OFRECE "ODIO" Y LA COALICIÓN DE LA BARBARIE CON VOX

La líder de Sumar también ha denunciado que el PP solo ofrece como futuro una coalición de la "barbarie" y el "odio", al proclamar además que lo que verdaderamente "rompe España" son sus políticas de "contratos basuras" y de "bajar los impuestos a los ricos y mantenerlos elevados a la mayoría social.

Por tanto y en clave de elecciones gallegas, Díaz ha aseverado que la candidatura que abandera la portavoz parlamentaria, Marta Lois, va a ser decisiva para desbancar a los populares del Gobierno regional y ha llamado a lograr, en esta cita electoral, una movilización similar al del 23J.

Y ha trasladado el compromiso de Sumar por el feminismo y una nueva masculinidad, dado que no quieren la actitud de la derecha y del edil de Vox Javier Ortega Smith "agrediendo" al concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño.

VARIOS EXCARGOS DE PODEMOS EN EL ACTO

El acto ha desbordado las expectativas y 400 simpatizantes de Sumar no han podido acceder, a los que Díaz y sus ministros han dirigido unas palabras previas. Entre el público ha habido destacados dirigentes de Más Madrid, IU y los comunes, así como los principales cuadros de Sumar.

Y también se han acercado a escuchar a Díaz exdirigentes de Podemos como Roberto Sotomayor, excandidato de los morados al ayuntamiento de la capital, Carolina Alonso y Sergio García Torres, que se dieron de baja del partido entre críticas a la cúpula del partido por sus disputas con Sumar.

LOS MINISTROS PONEN EN VALOR SU AGENDA POLÍTICA

Por su parte, este acto ha servido, aparte de respaldar a Díaz, para que los ministros de Sumar pongan en valor su agenda y los retos políticos para 2024.

Mientras, la ministra Sira Rego se ha mostrado perpleja tras leer un artículo inquietante sobre que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, se está gastando 270 millones de dólares para construirse un búnker que lo proteja de posibles "desastres ambientales y ataques nucleares".

Por tanto, ha desgranado que Sumar precisamente tiene una agenda para mejorar la sociedad y el planeta: "queremos comunidad, no el búnker".

Mientras, el ministro de Cultura ha ensalzado que hoy echa a andar Sumar, tras frenar a la reacción en las elecciones y ser clave en la movilización progresista y convencido que también ese factor lo van a repetir en las elecciones gallegas con una gran campaña de Lois frente a las "mentiras" del PP con el vertido de 'pélets'.

"Somos factor decisivo de cambio", ha loado Urtasun para, no obstante, especificar que Sumar no debe conformarse y que la legislatura no puede ser solo de "pura gestión" sino de avances ambiciosos, sobre todo como fuerza netamente ecologista.

Mientras, Mónica García ha reivindicado el compromiso de Sumar y Más Madrid con la mejora de los servicios públicos como sanidad y derechos feministas, frente a la "bajeza moral" del PP y el "me gusta la fruta de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Finalmente, Bustinduy ha prometido que desde Derechos Sociales están comprometidos con ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas, así como retribuir los permisos parentales, garantizar rentas mínimas "dignas y eficaces" y una prestación universal por crianza.