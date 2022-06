AMP.-Espadas replica a Yolanda Díaz pidiendo "concentrar" en el PSOE-A y "no dispersar" el "voto útil" progresista

RONDA (MÁLAGA), 15 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio)

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha reivindicado este miércoles a su formación como la que debe canalizar el "voto útil" de los ciudadanos "progresistas" en las elecciones andaluzas del próximo domingo, 19 de junio, por lo que ha realizado un llamamiento a "no dispersar" ese voto entre otras formaciones y que se concentre en la papeleta socialista.

En una atención a medios en el transcurso de una visita al municipio de Ronda (Málaga) con la que ha iniciado la agenda de actividades de su antepenúltima jornada de campaña electoral, el candidato socialista ha venido así a responder a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien este pasado martes, en un acto electoral de la coalición 'Por Andalucía' en Dos Hermanas (Sevilla), apelaba al voto de los socialistas indecisos, para que se decantaran por la papeleta de la confluencia de IU, Podemos y Más País.

Juan Espadas ha defendido, por el contrario, que el "voto útil" de los progresistas debe ir al PSOE-A, porque dicho electorado debe "conseguir" que su voto "consiga ser el resultado final" de las elecciones.

"Cada voto es determinante", y "aquellos que creemos que Andalucía necesita progresar y, por tanto, un gobierno de progreso, debemos votar a la fuerza política que lo pueda garantizar, y ahí la izquierda tiene un problema en este momento", según ha abundado el candidato socialista, quien ha apostillado al respecto que "dispersar el voto, o conseguir que votos a formaciones que no obtuvieran finalmente representación parlamentaria se pierdan, acaban siendo votos para la ultraderecha", en alusión a Vox.

Espadas ha dado "por seguro" que el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no va a renunciar al apoyo de la ultraderecha y le va a tener que ceder espacio de gobierno" a Vox "si tuviera un buen resultado" el domingo.

El candidato socialista ha insistido en su llamamiento a ir a votar el día 19 y a que "ningún voto progresista se quede en casa" el domingo, porque "esa es la decisión más importante y el compromiso que tenemos con Andalucía, con nuestros símbolos" y lo que en el casino de Ronda donde ha atendido a los medios "se empezó a fraguar en 1918", aludiendo a la Asamblea de Ronda que allí se celebró aquel año.

EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA, "EN JUEGO" EL 19J

En ese sentido, ha subrayado que la elección de este escenario para esta convocatoria a los medios de comunicación tenía "un valor simbólico ineludible para recordar lo que está en juego" el 19 de junio, que "es también el Estatuto de Autonomía de Andalucía", algo que no ocurrió en anteriores comicios autonómicos, según ha subrayado.

"Por eso debemos recordar lo que hizo Blas Infante aquí", ha añadido Espadas, que ha defendido que, al igual que ante el histórico referéndum por la autonomía andaluza del 28 de febrero de 1980, los socialistas deben tener "más responsabilidad que nadie de explicarle a los andaluces que estas elecciones son decisivas" para la comunidad autónoma, y "no hay nada decidido, porque cada voto cuenta, y cada voto vale lo mismo, y hay que decidir cuál es el voto de la mayoría", ha abundado.

En esa línea, y a preguntas de los periodistas, ha comentado que "el asunto del voto útil siempre acaba siendo un protagonista de la campaña", aunque, en su opinión, "el voto nunca es inútil" y por eso él "siempre anima a votar", pero en relación a "los votantes progresistas" hay que tener en cuenta que pueden elegir entre "una amplia franja de partidos", y en estos momentos él pide "concentrar el voto progresista en la fuerza política que puede conseguir el objetivo de los progresistas", el de "construir un modelo de sociedad en el que paremos definitivamente a quien amenaza ese modelo de sociedad, sus libertades, la conquista de los derechos y, fundamentalmente, una sociedad donde los servicios públicos den igualdad de oportunidades a los ciudadanos".

Espadas ha defendido que el PSOE es "la fuerza política que puede concentrar más fuerza para evitar que eso se produzca". "Eso lo sabe la señora Díaz, y lo saben el conjunto de votantes progresistas, porque el PSOE es el partido de gobierno de la izquierda en Andalucía sin lugar a dudas", según ha remarcado.

"COMPROMISO DE DIÁLOGO" CON OTRAS FUERZAS DE IZQUIERDA

Ha puntualizado, no obstante, que el PSOE "no es un partido que no dialogue con otras fuerzas de izquierda", y, de hecho, ha expresado su "compromiso" a "esas otras fuerzas de izquierda", de "un diálogo, de un acuerdo programático, de buscar los puntos de encuentro, porque ahora más que nunca hace falta progreso y, por tanto, también esas otras opciones políticas tienen cosas positivas que aportar".

"Ahora bien, esto es un ser o no ser", y "si dispersamos el voto progresista entre fuerzas políticas", se puede dar el caso de que algunas "podrían no obtener representación parlamentaria o no tener la suficiente para decidir un diputado arriba o un diputado abajo".

Espadas ha querido aclarar que "respeta" a las otras formaciones y no quiere "comer espacio" a esos partidos, pero insistiendo en que "el objetivo para parar a la ultraderecha es votar al PSOE, que es el que sí para seguro a la ultraderecha".

"Por tanto, también las fuerzas de izquierda, si concentran ese voto en el PSOE, tendremos un gobierno de centro izquierda en Andalucía", pero "esto no significa faltar el respeto a nadie que tenga una decisión", ha insistido en matizar Juan Espadas, quien ha recordado que ha "criticado mucho la falta de respeto" que, en su opinión, ha tenido Juanma Moreno "con fuerzas políticas" a cuyos votantes "les pide el voto porque en su discurso de moderación los quiere engañar una vez más".

"Un socialista no va a votar al señor Moreno, que fue el que le abrió la puerta a la ultraderecha en Andalucía y el que ha canjeado derechos de las mujeres por presupuestos", por lo que "para parar a Vox no se vota a Moreno", sino que "se vota justo lo contrario, que es el PSOE", ha zanjado Juan Espadas.