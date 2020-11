AMP-Familiares de presos de ETA, entre las 17 organizaciones que piden a Interior que no multe cuando visitan a internos

(Esta noticia sustituye a otra sobre el mismo tema)

Etxerat, el colectivo de familiares y allegados de los presos de la banda terrorista ETA, se ha sumado a un escrito de 17 organizaciones en el que piden al Ministerio del Interior que cuando se desplazan para visitar a los internos no se les multe por infringir las limitaciones de movimiento del decreto del estado de alarma para prevenir el coronavirus.

Se trata de una reivindicación habitual de familiares de presos que ha sido objeto de polémica en el Congreso de los Diputados. PP y Vox se han quejado de que durante el estado de alarma decretado en marzo se permitió el tránsito entre comunidades autónomas para visitar a presos de la banda terrorista ETA.

Del escrito ha dado cuenta la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en un comunicado en el que hablan en nombre de otras "organizaciones de derechos humanos". Defienden que el último real decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, así como las normas de los ejecutivos autonómicos, "permiten en líneas generales realizar este tipo de desplazamientos".

Se quejan, por ejemplo, de que hay casos en los que la sanción "no se impone a la salida del municipio de residencia, sino a la llegada al centro penitenciario". Por eso se dirigen a la Secretaría de Estado de Seguridad y a los gobiernos autonómicos reclamando que introduzca las visitas como causa justificada de movilidad en el decreto que regula el estado de alarma. "Las comunicaciones son un derecho fundamental que no puede verse privado por una norma que no tenga rango de ley orgánica", indican.

Además de APDHA y Etxerat, la iniciativa la suscriben Red Jurídica Cooperativa, Federación Provincial Liberación, Federación andaluza ENLACE, CAMPA, OSPDH, ALAZ, ALA, Comisión Legal Sol, Salhaketa Araba, Salhaketa Nafarroa, Irídia, EsCulCa, Derechos Civiles 15M Zgz, Oteando y Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense.

Este jueves, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, aseguró en la Comisión de Interior en el Senado que el Ministerio del Interior no expide ningún tipo de "salvoconducto" para permitir la movilidad entre comunidades autónomas durante el estado de alarma, señalando que la visita a los presos es una cuestión que se autoriza directamente desde los centros penitenciarios.