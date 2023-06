AMP.- Feijóo sitúa a Puy como tres al Congreso por Pontevedra y Rueda deberá retocar también el grupo en O Hórreo

Puy no tendrá que renunciar de inmediato al escaño en el Pazo do Hórreo, ya que no es inelegible, a diferencia de Conde y Quintana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, también se incorporará a las lista popular al Congreso por la provincia de Pontevedra para las elecciones del próximo 23 de julio.

A la espera de conocer la confección completa de las candidaturas con las que concurrirá Alberto Núñez Feijóo, fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que Puy formará parte de la lista pontevedresa a la Cámara baja, que encabeza Ana Pastor.

Lo hará como número tres y, en principio, el dos está reservado para una dirigente viguesa: Irene Garrido, exsecretaria de Estado de Economía durante la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy.

Garrido fue la dos de Marta Fernández-Tapias en la candidatura de Vigo en las pasadas elecciones municipales. Y la cabeza de cartel viguesa declinó días atrás ser cabeza de cartel por la provincia de Pontevedra al Congreso para "centrarse" en su ciudad.

PUY PODRÁ COMPAGINAR UNAS SEMANAS

Por su parte, Puy (Granada, 1962) ha sido otro de los hombres de confianza de Feijóo en Galicia durante su etapa al frente del Ejecutivo gallego e incluso antes, como colaborador durante su etapa en la oposición antes de recuperar la Xunta para el PP en 2009.

Respetado entre sus compañeros de partido y una referencia intelectual en el PP gallego, este doctor en derecho y profesor titular de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) se encargó de coordinar los programas de Feijóo en Galicia y participa en la redacción del mismo documento para el próximo 23J a nivel estatal.

Su fichaje para el Congreso obligará a Rueda a efectuar cambios no solo en la Xunta, los que ha hecho públicos este mismo martes, sino también a ajustar el Grupo Parlamentario.

En todo caso, la condición de diputado autonómico no hace a Puy inelegible el 23J --a diferencia de lo que ocurre con los conselleiros Francisco Conde y Rosa Quintana--, por lo que al menos podrá seguir unas semanas más en el Pazo do Hórreo, hasta que tenga escaño en la Cámara baja.