AMP.Gamarra (PP):"Vox se ha convertido en el socio invisible que Sánchez e Iglesias necesitan para seguir en La Moncloa"

La portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado este viernes que Vox "se ha convertido en el socio invisible que Sánchez e Iglesias necesitan para seguir en la Moncloa".

Gamarra ha realizado estas declaraciones en Logroño en donde ha querido hacer una valoración sobre la postura del PP de ayer ante la moción de censura presentada por Abascal.

En este sentido, ha indicado, la decisión del PP fue un "no a Sánchez, a Iglesias, a sus socios visibles pero también a su socio invisible que fue Vox" porque "mientras no estemos unidos desde el centro derecha, no será posible llegar a la Moncloa y, por tanto, cambiar el futuro de nuestro país".

"No se trata de unir partidos, sino de unir españoles", ha afirmado Gamarra y en este proyecto "cabe mucha gente". Además, ha indicado, "tenemos máximo respeto por los votantes de otros partidos pero tenemos que ser todos conscientes de que solo desde la unidad es desde donde conseguiremos ser la alternativa que cambie al gobierno de España".

Además, ha indicado, "nosotros somos un partido serio y responsable que se mueve por sus convicciones y sus principios" y por tanto "el miedo no forma parte de nuestro ideario político".

Así las cosas, y en referencia a Vox, "no aceptamos ni presiones ni chantajes, lo que debe imperar es siempre la responsabilidad y ante ello estamos tranquilos".

Por tanto, ha destacado Gamarra, "ayer dijimos un 'no' con el que decir 'sí' a España, a la convivencia, a la tolerancia, a la UE, al libre mercado, un 'sí' a la unidad nacional y a la Constitución".

"POLÍTICA REAL Y QUE APORTE SOLUCIONES"

Cuca Gamarra ha defendido que, en el contexto actual en el que nos encontramos, "es necesaria la política real, la política de las cosas y la que aporte soluciones a los problemas de los españoles en el ámbito sanitario y económico" fuera de esa "inestabilidad política que está generando la coalición del PSOE y Podemos con todos sus socios que son los que menos quieren a España".

Una política "en la que se encuentra Pablo Casado y que está al frente con propuestas que nos sitúan como única alternativa posible para los españoles".

Por ello, "desde la responsabilidad", Gamarra ha indicado que "afrontamos una moción de censura que no debía haberse producido porque los españoles no están para ello. Así se lo dijimos a Vox y a su presidente pero aún así el PP y Casado asumimos desde la responsabilidad este debate convirtiéndose en el ganador de un debate que sí era promovido también contra él".

Para Gamarra, "ayer ganó la política de la paz y la política real que es la que nos preocupa".

Ante todo ello, "el PP es el partido del 'sí' y lo que demostramos ayer es que desde el PP lideramos la oposición". El PP "está liderando la política real que está ocurriendo en España y que preocupa a los riojanos" porque "los ciudadanos no soportan más el hartazgo y la ruptura y eso es lo que queremos llevar a cabo, sin complejos pero con cabeza. Así se debe liderar y no desde el marketing político".

RENOVACIÓN CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

En otro orden de asuntos, Cuca Gamarra ha afirmado que el PP ha dejado muy clara "cuáles son las condiciones para continuar con las negociaciones" sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial, y, por tanto, "en primer lugar hay que retirar la proposición de ley que tiene como objetivo controlar el poder judicial. No caben trampas".

Desde el PP, ha afirmado, "trabajaremos para buscar la máxima independencia en el poder judicial y que los jueces elijan a los jueces. Es un compromiso del partido que vamos a seguir tramitando".