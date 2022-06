AMP. La juez suspende la declaración del responsable legal de Plus Ultra para estudiar si anula su imputación

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid ha suspendido la declaración del representante legal de Plus Ultra, que estaba prevista para la mañana de este miércoles en el marco de la investigación que se sigue sobre las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros, para estudiar si atiende o no a la petición de la aerolínea de anular su imputación.

En una providencia firmada este miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Esperanza Collazos ha explicado que, dado que el plazo que dio a las partes para pronunciarse sobre la solicitud de Plus Ultra de anular su imputación acababa esta misma mañana, no había podido adoptar aún una decisión sobre la petición.

Así las cosas, la instructora ha considerado pertinente suspender el interrogatorio previsto para esta mañana para analizar las alegaciones que han presentado la Fiscalía y las acusaciones --ejercidas por Manos Limpias, PP, Vox-- sobre el recurso que presentó Plus Ultra.

En la providencia, la juez no ha precisado cuándo tiene previsto resolver el asunto, por lo que las partes quedan a la espera de que se pronuncie sobre si anula o no la imputación. De no atender a la solicitud de la aerolínea, tendría que fijar una nueva fecha para el interrogatorio.

PLUS ULTRA DICE QUE SU IMPUTACIÓN ES "INVÁLIDA"

La empresa pidió a la magistrada que retirara su imputación al considerar que la decisión se adoptó fuera del plazo de instrucción. "Todas las diligencias acordadas con posterioridad al 8 de abril de 2022 son nulas e inválidas", defendió la compañía en su recurso. La compañía aprovechó, además, para pedir el archivo del procedimiento, como ha solicitado en ocasiones anteriores.

La titular del Juzgado llegó a citar a la aerolínea tras el careo del pasado 29 de marzo entre los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ambos equipos presentaron sus conclusiones sobre la situación patrimonial de la empresa y los requisitos necesarios para optar a la subvención.

Durante el careo, los peritos independientes cuestionaron que la compañía pudiera recibir la subvención de 53 millones de euros, mientras que los de Deloitte y DC Advisor defendieron la decisión de la SEPI de conceder la ayuda. Así, los dos equipos se ratificaron en los informes que aportaron al juzgado y que ya defendieron el pasado 18 de enero en un primer careo que tuvo que repetirse ayer a raíz de un fallo técnico.

Tras aquella comparecencia de los peritos, la Abogacía del Estado remitió escrito al Juzgado para pedir -nuevamente-- el archivo del procedimiento al considerar que de la diligencia "viene a confirmar" lo reiteradamente señalado: que las discrepancias existentes sobre la situación financiera de la aerolínea son de carácter "estrictamente técnico".