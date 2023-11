AMP.Junts y PSOE incluyen en el acuerdo de investidura una ley de amnistía que admite 'lawfare' contra independentistas

Se abrirán comisiones de investigación que pueden derivar en "acciones de responsabilidad" o modificaciones legislativas

PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez que incluye una ley de amnistía para los implicados en el procés y que además admite casos de 'lawfare', según recoge el texto al que ha tenido acceso Europa Press, una expresión que hace referencia al uso abusivo de la justicia con fines políticos. Además, señala que se van a crear comisiones de investigación que pueden derivar en responsabilidades o cambios legislativos.

"Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos", señala el acuerdo firmado por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Ambas partes consideran que la ley de amnistía procurará "plena normalidad política, institucional y social", lo que a su juicio supone un requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato, tal como recoge el texto.

Asimismo señalan que en la próxima legislatura se constituirán comisiones de investigación y las conclusiones a las que lleguen se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía "en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política".

Además, señalan que estas presuntas acciones de uso de las instituciones judciales contra adversarios políticos o guerra judicial, pueden producir consecuencias que "en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", según indica el texto.

Esta es una exigencia de Junts que puede abrir la puerta a que la amnistía también abarque a personas que han cometidos delitos que no están comprendidos directamente en el proceso independentista, como la presidenta de Junts, Laura Borrás o el colaborador del expresidente catalán, Carles Puigdemont, José Luis Alay o el abogado del expresidente, Gonzalo Boye, todos ellos encausados en delitos distintos al proceso independentista.

En una rueda de prensa desde Bruselas para explicar el pacto, Cerdán ha explicado este mismo jueves que la amnistía abarca a personas que han estado relacionadas con el procès desde sus inicios en 2012 hasta este miércoles 8 noviembre, aunque serán los jueces los que decidirán quienes se ven beneficiados.

Además, ha explicado que la proposición de ley se pasará a todos los grupos para que lo revisen y lo firmen si así les parece. "A partir de ahí, tenemos que ver qué sucede contra los demás, no somos nosotros, sean los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros. No se ha hablado de nombres en particular", ha explicado el 'número tres' del PSOE.