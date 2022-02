AMP. Justicia firma un acuerdo de colaboración con la Fiscalía en materia de prevención de riesgos laborales

La APIF presentó demanda contra Ministerio y Fiscalía el verano pasado al considerar que no había un plan de prevención

La ministra de Justicia, Pilar Llop, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, han firmado este lunes el acuerdo de colaboración en materia de prevención de riesgos laborales para "impulsar" las medidas adecuadas para garantizar la protección de quienes integran la carrera fiscal.

En el marco de la firma, Llop ha asegurado que se trata de un "avance en derechos laborales del Ministerio Fiscal" que es "resultado de años de intenso trabajo conjunto". Así, ha subrayado que dicho acuerdo tiene lugar gracias a la "cogobernanza", que ha permitido evaluar un esquema común junto a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía.

"La importancia de la protección de quienes integran la carrera fiscal está fuera de dudas", ha señalado la titular de Justicia en declaraciones recogidas por Europa Press. En este sentido, ha destacado que era "necesario" un "marco de protección eficaz" más aún con la situación sanitaria derivada de la covid-19. "Es un compromiso del Ministerio para garantizaros los que no son más que vuestros derechos", ha indicado a los fiscales.

SALUD MENTAL Y CONCILIACIÓN

Llop ha explicado que dicha protección incluye también el derecho de conciliación y la salud mental y ha indicado que con este acuerdo se van a dotar los instrumentos necesarios para la evaluación de riesgos y su actualización con el fin de "impulsar medidas de protección adecuadas".

En el marco de su intervención, la ministra ha subrayado la vacunación como el "primer gesto" que les ha permitido avanzar en la protección de los ciudadanos, incluidos los miembros de la carrera fiscal. Y ha añadido, además, los esfuerzos en materia de teletrabajo y conciliación desde el inicio de la pandemia y la apuesta a nivel de digitalización para "avanzar en igualdad y corresponsabilidad".

"A diario, 1.249 personas en la Administración de Justicia pueden disfrutar del teletrabajo, habiendo alcanzado la cifra récord en los últimos 12 meses de más de 8.009 usuarios que pudieron teletrabajar", ha precisado.

Asimismo, la titular de Justicia ha indicado que en el acuerdo se incluye además un aparto para regular el procedimiento específico relativo al embarazo, postparto y periodo de lactancia de las fiscales dado que, según ha recordado, dos de cada tres fiscales son mujeres. Ha señalado, también, que el acuerdo contemplará medidas contra el acoso laboral.

La ministra ha hecho alusión al compromiso presupuestario en esta etapa de la legislatura. Según ha señalado se ha pasado de 757.360 euros en 2017 a 1,6 millones en 2022. "En estas cantidades se han imputado las distintas modalidades de gasto que comprende la prevención de riesgos laborales tales como la vigilancia de la salud, planes de emergencia, planes de autoprotección, evaluaciones de riesgos para los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en territorio Ministerio, para el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y de Fiscales", ha explicado.

A raíz del convenio se creará una sección específica del Servicio de Prevención que contará con personal técnico y administrativo y "estará destacada en la sede de la Fiscalía General del Estado", según ha precisado el Ministerio Público en una nota informativa.

Además, se procederá a la "adaptación de los puestos de trabajo teniendo en cuenta las características personales, estado biológico conocido, diversidad funcional psíquica, física o sensorial o situación transitoria de los miembros de la carrera fiscal, incluyendo a los alumnos del Centro de Estudios Jurídicos y en prácticas, así como a los fiscales sustitutos". Desde la FGE han asegurado que se trata de "un paso trascendental para la seguridad y la salud de los fiscales".

ASOCIACIONES FISCALES

Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han celebrado el acuerdo suscrito este lunes y han asegurado en su cuenta de Twitter que es una "muy buena noticia para los fiscales".

Por su parte, fuentes de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han indicado a Europa Press que con este acuerdo el Ministerio de Justicia y la Fiscalía "se ponen la venda". Y han subrayado que es una obligación que llevan incumpliendo 27 años.

La firma de este convenio tiene lugar meses después de que la APIF presentara demanda contra el Ministerio y Fiscalía al considerar que no dotaban de un plan de prevención de riesgos a unos 2.500 fiscales. Fuentes del procedimiento han indicado a Europa Press que la Audiencia Nacional aún no ha resuelto el caso. Fuentes de la APIF han señalado que desconocen si el acuerdo firmado este lunes afectará o no a la sentencia.