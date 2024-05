(AMP) Miles de cántabros se manifiestan en defensa del empleo y la democracia

Cerca de 8.000 personas participan en la marcha convocada por UGT y CCOO este 1 de Mayo en Santander; unas 2.500 según la Policía SANTANDER, 1 (EUROPA PRESS)

Miles de personas han secundado este miércoles, 1 de mayo, la manifestación convocada por UGT y Comisiones Obreras en Santander por el Día Internacional de los Trabajadores y en la que ambos sindicatos han reivindicado más y mejores derechos laborales, como el pleno empleo, la reducción de la jornada o la subida salarial.

Y además, han mostrado su defensa de las instituciones y han llamado a respetar los resultados electorales, que son "la base de la democracia", y a "serenar la política" para que "baje los decibelios".

Lo han pedido así los secretarios generales de ambas formaciones en la región, Mariano Carmona (UGT) y Rosa Mantencón (CCOO), en declaraciones a los medios y durante su intervención en el acto central de este Primero de Mayo, al término de una marcha que ha recorrido las calles del centro de la ciudad y en la que han participado cerca de 8.000 ciudadanos, según los organizadores, y en torno a 2.500, de acuerdo con la Policía.

Ambos sindicalistas han realizado reivindicaciones "puras" de esta jornada, como más y mejores empleos y acabar con la siniestralidad laboral, y se han referido también a otros asuntos "plenamente vigentes" y que les "preocupan muchísimo", como las elecciones europeas, pues en Bruselas se adoptan políticas "de vital importancia", o la "crispación" actual con guerras como la de Ucrania, de la que "ya no habla nadie".

Y también han aludido en sus intervenciones al "insulto permanente" que se ha "instaurado" en la política y que llevó la semana pasada al presidente Pedro Sánchez a suspender su agenda oficial durante varios días para reflexionar acerca de si merecía la pena o no continuar al frente del Gobierno de España.

"No podemos seguir crispando la política", ha reclamado Carmona, para llamar precisamente a "serenar la política", y a la que Mantecón ha pedido "que baje los decibelios".

REIVINDICACIONES LABORALES

Con motivo de la manifestación en la capital cántabra, que ha discurrido bajo el lema 'Por el pleno empleo, menos jornada, mejores salarios', UGT y CCOO han realizado las habituales reivindicaciones laborales, basadas en más y mejores derechos para los trabajadores, y más aprovechando la coyuntura y perspectiva actual, de crecimiento económico y "muy positiva" para el empleo en la región, ha valorado la líder de Comisiones Obreras.

Por eso, desde ambos sindicatos reclaman que siga la "agenda reformista" del Gobierno de España y se aborden "grandes transformaciones" para garantizar que, cuando haya reestructuraciones en cualquier empresa, "el despido sea la última medida" y la reducción de salarios y precariedad laboral "no se den en ningún caso".

"Necesitamos que haya un gobierno estable, porque tenemos una agenda social y una agenda laboral que tenemos que gestionar con un gobierno estable y hay que respetar los resultados de las elecciones", ha sentenciado por su parte Carmona, para llamar así a respetar los resultados electorales, que son "vitales" y "la base de la democracia", y más en "la mejor época de desarrollo en la historia de España".

Se ha referido así el representante de UGT en Cantabria a la deriva y situación política actual, con "ejemplos" en todo el país y en diferentes comunidades autónomas. "No podemos seguir crispando la política. Además, se está señalando con el dedo a muchas personas. Hay muchos partidos que tienen muchos intereses y nos les gusta la democracia", ha alertado, para hacer un llamamiento "a todos los políticos" e insistir en que "hay que serenar la política".

"Yo quisiera hacer un llamamiento a todos los políticos en general, me da igual que sean de un color que de otro. No podemos seguir instaurando en la política lo que podría ser perfectamente un programa de corazón o un 'Salsa Rosa'. No podemos estar todo el día en el insulto permanente", ha sentenciado.

DIÁLOGO SOCIAL Y OTRAS PETICIONES AL GOBIERNO CÁNTABRO

En este punto, ha recordado los cambios de gobierno en España y en la región tras las elecciones autonómicas y generales del año pasado, y ha apuntado que tras el relevo en el Ejecutivo de la comunidad los sindicatos han asumido esos resultados, no han cambiado su discurso y siguen reivindicando las mismas cosas.

Así, por ejemplo, están intentando gestionar el Diálogo Social con el PP. En este sentido, y aunque Carmona ha admitido que "montar un gobierno no es fácil de la noche a la mañana", ha apostado por "empezar a abordar algunos temas que son importantes para la vida de las personas", y ha instado a que quede "perfectamente claro" que tanto la sanidad como la educación "tienen que ser públicas".

"Hay manifestaciones de algunos consejeros que nos gustan absolutamente nada. Entiendo que son ocurrencias de último momento, que no están consensuadas ni es el sentir general del Gobierno. Espero que sea así, porque nosotros no vamos consentir que la sanidad ni que la sanidad ni que la educación se pierda", ha advertido.

Igualmente, Mantecón pide a la política en general "que baje los decibelios", que "se sume" a continuar avanzando y que no "paralice" el país ni la agenda reformista.

Y más concretamente, al Gobierno cántabro le reclama que el Diálogo Social no se convierta en "un mero órgano consultivo", sino que se aborden cuestiones que estaban comprometidas en el ámbito de la mejora del empleo y, también, de las políticas sociales o de los servicios públicos, así como una 'estrategia de cuidados', pues la sociedad cántabra "está muy envejecida".

En línea con lo anterior, la dirigente de CCOO solicita al Ejecutivo 'popular' que trabaje para que "las mujeres dejen de ser quienes se encarguen en exclusiva de los cuidados" de hijos y otros familiares y para que se vayan "reduciendo las brechas de género", en el empleo y los salarios.

Asimismo, los principales sindicatos van a exigir también al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga que se aborden las transformaciones necesarias tanto en el ámbito industrial como en el turístico, pues hay que "regular" este último sector: "No puede ser que Cantabria continúe sumando municipios a la lista de zonas tensionadas del país", se ha quejado.

ABSENTISMO FRENTE A SINIESTRALIDAD

Por otro lado, Mantencón ha expuesto los "mensajes" de los representantes de los trabajadores a CEOE-Cepyme y que consisten básicamente en que cumpla los compromisos y el acuerdo por la negociación colectiva que firmó con CCOO y UGT y que se impulse, pues en la comunidad autónoma hay "muchos convenios que están bloqueados" y que están "condenando a muchos trabajadores y trabajadoras a la pérdida de poder adquisitivo".

Además, las organizaciones sindicales exigen a la patronal que acabe con la "política de criminalización" de los empleados y que, a juicio de la secretaria general de Comisiones Obreras, se está concretando en la actualidad en el absentismo laboral y en situar a los trabajadores como los "culpables" de lo que los empresarios han denominado como "el mayor problema de las empresas de Cantabria".

Ante esto, los sindicatos les piden "un poco de dignidad" y que se preocupen por a protección de la seguridad y salud de los trabajadores en sus puestos, porque "es su responsabilidad" y, además, "mientras ellos están hablando de absentismo, hay muchas personas que están perdiendo la salud, incluso la vida, trabajando en sus empresas", han denunciado.

"Queremos más empleo, mejor empleo, mayores salarios, mejores servicios públicos y más servicios. No nos vamos a conformar", ha resumido para finalizar.