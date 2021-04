AMP.- Monasterio critica a los candidatos por no querer "debatir" y asegura que se ha querido "amordazar" a Vox

"Comenzamos la campaña haciendo lo que prometimos para la legislatura: echando a Pablo Iglesias", afirma

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado al resto de candidatos para las próximas elecciones del 4 de mayo que han participado en el debate de la cadena Ser por no querer "debatir" y ha asegurado que se ha querido "amordazar" a Vox.

El vídeo del día Los zombis protagonizan la cartelera de este 23 de abril

En declaraciones a la salida del debate, que ha finalizado precipitadamente tras la salida del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y del resto de aspirantes, después de que Monasterio no haya querido condenar la violencia tras la carta amenazante recibida por Iglesias, la candidata de Vox ha afirmado que en su formación sufren "la violencia en las calles y la dictadura de los medios de comunicación".

"Me voy con la sensación de que yo he condenado la violencia y nosotros somos los que sufrimos la violencia en las calles", ha señalado la candidata, quien ha reprochado a la cadena no querer que los candidatos "debatieran".

"Se han puesto nerviosos. Sospecho que tampoco van a querer debatir los próximos días porque tienen miedo a hablar de las propuestas", ha continuado Monasterio, quien ha pedido a los candidatos que se "atrevan a debatir" y no "abandonen un plató huyendo como Iglesias".

Monasterio ha sostenido que la cadena ha hecho "lo que le ha dictado el señor Iglesias en el pasillo" y se ha mostrado "a disposición" para contar sus propuestas para la Comunidad de Madrid.

"Tienen miedo a las propuestas de Vox", ha indicado a los medios la candidata, a la vez que ha resaltado que su partido es el único que está hablando "de los problemas de muchos madrileños", entre los que ha citado el narcotráfico, la seguridad, los menores extranjeros no acompañados o el despilfarro político.

Además, ha reaccionado a esta polémica a través de las redes sociales y ha expresado que han comenzado la campaña haciendo lo que prometieron para la legislatura: "Echando a Pablo Iglesias", un mensaje que han acompañado junto a una foto del candidato de Unidas Podemos.