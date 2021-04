AMP.- Monasterio reivindica en Vallecas el papel de Vox frente a la "izquierda caviar": "No nos van a amordazar"

Ensalza su defensa de los barrios que "lo están pasando peor" por la pandemia de Covid-19

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha reivindicado este miércoles el papel de Vox frente a la "izquierda caviar" y ha subrayado que no les van a "amordazar".

"Gracias por estar aquí, sois unos valientes y esos cobardes pensaban que no ibais a venir. Han fracaso igual que van a fracasar el día 4 porque son unos cobardes (...) Nosotros no tenemos miedo y no lo vamos a tener nunca", ha comenzado Monasterio su discurso.

Así lo ha asegurado en el acto de presentación de candidatura que ha tenido lugar esta tarde en la Plaza de la Constitución, conocida como Plaza Roja, en el distrito de Puente de Vallecas.

Al lugar se han dirigido centenares de vecinos y miembros de colectivos antifascistas que han rodeado el lugar, con fuerte presencial policial. Al comienzo del mismo, se han producido cargas policiales y enfrentamientos, que han acabado con al menos dos personas detenidas y otras 14 que han resultado heridas, entre ellas un agente de la Policía Nacional.

Monasterio ha defendido su comienzo de campaña en este distrito. "Tan bien son nuestros barrios, son los barrios de todos y tenemos derecho a estar aquí y no nos van a amordazar a quitar nuestra libertad", ha subrayado.

En esta línea, ha expresado que no les van a quitar el derecho a estar en las calles, a discrepar. "Creemos en la libertad", ha destacado, a lo que ha añadido que Vox está para defender "a los barrios que lo están pasando peor", en los que se está sufriendo más la crisis y las consecuencias sociales y económicas.

"LAS FAMILIAS LO ESTÁ PASANDO MAL"

Por otro lado, la candidata de Vox ha aludido a que las familias lo están pasando mal mientras "la izquierda caviar está en Galapagar". "Os han traicionado, son unos traidores, la izquierda caviar está lejos de aquí", ha lanzado.

Ha criticado que Unidas Podemos haya decidido meter en su lista para el 4 de mayo "al líder de los manteros", en referencia al portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid y activistas por los derechos de los migrantes, Serigne Mbayé, para "reírse de todos de todos los comerciantes y de los que os ganáis el pan".

Critica que la izquierda no defiende a los que han estado 40 años cotizando y protege a las "mafias de okupas", además de dejar actuar a las bandas callejeras "para que luego tengan a sus hijos enganchados a las casas de juego, a todo eso viene a combatir Vox", ha sostenido.

"SOBRAN" LA MITAD DE LOS DIPUTADOS

Monasterio ha insistido en que los recursos públicos deben de dedicarse "a lo que de verdad importa" como la sanidad pública, la educación o la emergencia social, además de recalcar que "sobran" la mitad de los diputados de la Asamblea de Madrid. "No nos hacen falta 13 consejerías, con siete nos sobra", ha agregado.

Sobre las familias, ha resaltado la importancia de proteger a las familias "sobre las leyes ideológicas que aprobó el PP y que adoctrinan a nuestros niños". "Vox es la alternativa a esta izquierda totalitaria, a la sumisión", ha manifestado.

También, ha valorado que "sin dignidad no hay libertad" y ha subrayado la importancia de tener una buena vivienda, empleo, de poder abrir los comercios y de que los madrileños puedan "ganarse el pan que es lo que no deja Sánchez (presidente del Gobierno) con sus restricciones".

"Venimos a ser la alternativa para que recuperéis vuestra libertad y dignidad. Os pido vuestra confianza, vuestro compromiso. Os pido el voto seguro que es el voto a Vox", ha concluido.