AMP-Moreno dice que Sánchez sólo busca "salvarse" con la convocatoria "precipitada" de generales: "Está acorralado"

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que el jefe del Ejecutivo español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sólo busca "salvarse" con la convocatoria "precipitada, no reflexionada" y en una "huida hacia adelante" de elecciones generales el 23 de julio, porque se siente "acorralado" tras los resultados electorales de los comicios municipales y autonómicos de ayer. "Quedan 55 días para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno", ha sentenciado.

Moreno se ha pronunciado así durante su intervención ante la Junta Directiva Autonómica del PP, que ha analizado los "históricos resultados" que se produjeron ayer y que suponen un cambio y la transformación de Andalucía desde el punto de vista político, económico y social con el impulso desde los ayuntamientos y diputaciones. Sin duda, según ha apuntado, "estamos empezando un nuevo ciclo político en el conjunto de Andalucía y España", un mensaje muy "claro" que ayer lanzaron los ciudadanos de este país a través de su voto.

Ha indicado que los ciudadanos lanzaron ayer también un mensaje en clave nacional, que "no quieren" un Gobierno de la nación instalado en la "soberbia, distante, y que pacta con partidos radicales e independentistas que no quieren el gran proyecto común y compartido". Los ciudadanos no quieren, según ha apuntado, que se les "mienta" y que Sánchez de manera reiterada "falte a la verdad".

Para Moreno, los ciudadanos han lanzado un mensaje claro: "Quieren gobernantes serios, honestos, humildes, comprometidos con sus problema, que siempre digan la verdad y que antepongan los intereses de España, de la comunidad o de su ciudad por encima" de los del partido, cosa que "no ha sucedido" con Sánchez.

Ha indicado que en este escenario, hoy se han precipitado los acontecimientos y Pedro Sánchez, "una vez más, absolutamente acorralado por las críticas internas" en su partido, porque son muchos lo que ya "no están de acuerdo con su política", ha tomado la decisión de "instrumentalizar las instituciones" copn una convocatoria electoral "precipitada" desde el Palacio de la Moncloa.

"Precipitada y no reflexiona y lo único que busca es salvarse él", ha añadido Juanma Moreno, quien ha indicado que con esa convocatoria de elecciones en pleno mes de julio, cuando medio país está de vacaciones, Sánchez sólo busca "intentar escapar de la durísima crítica" que ha recibido del conjunto de la sociedad. "Ha decidido una vez más pensar en él, volver a pensar en él y, por último, volver a pensar en él", ha añadido.

El presidente ha indicado que quedan 55 días para que los ciudadanos elijan "otro estilo de gobernar", otras formas de entender la política y la gestión, y otras formas de entender y respetar a España, y se ha mostrado convencido del triunfo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las generales de julio, de las que saldrá como nuevo presidente del Gobierno de España, según ha dicho.

Ha recalcado que la "ola de cambio que ha recorrido" Andalucía y que ahora recorre España va a sonar también "con contundencia" el 23 de julio. Por ello, ha pedido a sus compañeros de partido un "esfuerzo para terminar este ciclo electoral" y podamos dedicarnos a trabajar por los ciudadanos, en la gestión, y a seguir transformando Andalucía y España.

Para Moreno, Sánchez ya podía haber convocado las elecciones generales conjuntamente con las municipales y autonómicas de este domingo y así haber "ahorrado" gasto público.