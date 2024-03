AMP.- Moreno pide a Espadas que "reconozca el error" de su campaña con el lema 'Yo no te creo' y "saque la pata"

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha emplazado este jueves al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a que "reconozca el error" de la campaña que ha impulsado su partido con motivo del 8 de marzo que se basa en el lema 'Moreno Bonilla, yo no te creo', y "saque la pata" que, en su opinión, ha metido el dirigente socialista con dicha acción cuyo lema recuerda al que se enarboló frente a la "atroz violación" cometida por los miembros de la 'Manada' en San Fermín de 2016.

El presidente de la Junta ha aludido en varias ocasiones este jueves a dicha campaña del PSOE-A con motivo del 8M en el transcurso de la sesión del Pleno del Parlamento, tanto en respuesta a preguntas de los grupos de la Cámara como en una atención a medios en los pasillos del edificio que acoge la cámara legislativa.

Así, a preguntas de los periodistas antes de entrar en el salón de plenos, Juanma Moreno ha tachado de "craso error" dicha campaña y la ha vinculado a la "situación muy desesperada" que, en su opinión, atraviesan los socialistas andaluces.

En esa línea, ha manifestado que el PSOE-A "ha perdido la esencia más importante que puede tener un partido, que es la esencia de Estado", y ha manifestado que "atacar con un lema que ha sido bandera de todos los españoles en contra de una atroz violación en común por parte de la 'Manada'" no sólo es que sea "desafortunado, sino que es soez, de muy mal gusto", y ha lamentado que incluye "una descalificación personal" hacia él mismo.

SITUACIÓN DE "DESESPERACIÓN" DEL PSOE-A

Tras subrayar que él "nunca" ha impulsado campañas de ese tipo y "nunca" las impulsará, el presidente andaluz ha incidido en señalar que el PSOE en Andalucía "desgraciadamente está en una situación de desnorte absoluto, de desorientación y de desesperación" que "le lleva a hacer cosas como esas".

Moreno ha agregado que esa campaña "ha generado la crítica unánime de un sector de mujeres que han dicho que no nos usen" ante "un tema de Estado" que "no hay que usarlo ni manosearlo políticamente como lo ha hecho el Partido Socialista en Andalucía".

Posteriormente, ya en la sesión de control al Gobierno, y en respuesta a Juan Espadas, el presidente de la Junta ha recriminado al líder socialista que ha metido la "pata" con dicha campaña que "ha tenido una contestación clara y contundente de una parte de la sociedad, de plataformas y de organizaciones", y le ha animado a reconocer su "error" para "engrandecer su figura política".

"Reconozca el error y saque la pata", ha insistido en pedir al líder del PSOE-A Juanma Moreno, que ha remarcado que él "nunca" ha impulsado "una campaña de desprestigio personal", y que ha trasladado a Espadas que ese "no es su estilo". En esa línea, ha aconsejado al dirigente socialista que "no se deje llevar por la desesperación de un partido que navega sin rumbo", de un PSOE que "está roto en Andalucía, que no representa los intereses" de la comunidad autónoma, y ha emplazado al líder del PSOE-A a que "la desesperación no le lleve a hacer el ridículo como el que acaban de hacer con esa campaña" por el 8M.

ESPADAS: MORENO "TIENE UN PROBLEMA DE CREDIBILIDAD"

Por su parte, Juan Espadas ha espetado a Juanma Moreno que "tiene un problema de credibilidad" cuando, por ejemplo, presume varias veces en la misma semana de que Andalucía "por primera vez en la Historia es líder en empresas activas", cuando ya lo era en el año 2018, con gobierno socialista y, de hecho, entonces la comunidad andaluza contaba con 12.500 empresas activas más de las que tenía al inicio de 2024, según datos del Ministerio de Trabajo, según ha abundado el líder del PSOE-A.

En esa línea, el secretario general del PSOE-A ha advertido a Moreno de que, durante su presidencia, Andalucía "ha perdido 12.500 empresas" activas entre los años 2018 y 2024, mientras que la Comunidad de Madrid "ha ganado 5.300" en ese periodo de tiempo.

En materia de igualdad, Espadas ha afeado a Moreno que su llegada a la presidencia de la Junta supuso la pérdida de "ayudas" para "241 asociaciones de mujeres que se quedaron sin recursos para realizar una actividad vital para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres", así como le ha reprochado que en el último decreto de simplificación administrativa aprobado este pasado mes de febrero por el Gobierno andaluz se da "un hachazo al llamado informe de evaluación de impacto de género" vinculado al Presupuesto, según ha denunciado antes de trasladar a Moreno que, "si fuera responsable, no se hubiera cargado" esos informes y "hubiera escuchado a las mujeres".

De igual modo, ha afeado al presidente haber "reducido el presupuesto de igualdad de género en Andalucía a medida que ha ido creciendo el presupuesto del Gobierno de España en Andalucía".

Moreno ha replicado a Espadas que lo que la Junta quita en su último decreto de simplificación son "trámites dobles" que había, así como ha avisado de que el referido informe de evaluación de impacto de género en el Presupuesto "va a seguir siempre".

De igual modo, el presidente ha reivindicado "avances" en materia de igualdad durante su gobierno en Andalucía como que "la tasa de paro femenino se haya reducido en cuatro puntos", o que la región cuente con "más de 200.000 mujeres ocupadas", y que "la brecha salarial se haya reducido cinco puntos".

"¿No le parece un avance que el Teléfono de la Mujer atienda a 40.000 mujeres más, el doble que en el año 2018, que fue el último de gobierno socialista?", ha preguntado también Moreno a Espadas, ante quien también ha reivindicado la fijación "por ley" del "derecho" a una prestación para "hijos menores de víctimas mortales de violencia de género" en Andalucía.

Tras ello, Moreno ha espetado a Espadas que ha habido "muchos retrocesos en igualdad" de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez, a través, por ejemplo, de la conocida como 'Ley del sólo sí es sí' o a través de la proposición de ley de amnistía para encausados por el proceso independentista catalán.

Moreno ha afeado a Espadas que, mientras algunos "dirigentes" del PSOE "han tenido la valentía y la gallardía" de decir que no estaban de acuerdo con esa amnistía, el líder socialista andaluz "calla y otorga".

El presidente de la Junta ha reivindicado también que la que persigue "alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres" es una "política de Estado" y un objetivo "noble para el conjunto de la sociedad", a la vez que "tan complejo" que "requiere del esfuerzo de todos, de toda la sociedad y de todos los representantes" de la misma, y al hilo ha afeado a Espadas que con el 8M "ha buscado una oportunidad política" para él mismo y para el PSOE, pero "se ha equivocado" con dicha campaña del lema 'Yo no te creo'.

"Decía Felipe González que cuando uno mete la pata lo mejor que uno puede hacer es sacarla y no seguir empujando con la pata dentro", le ha trasladado Espadas a Moreno en alusión a esa campaña que posteriormente ha vuelto a salir a colación durante la sesión de control al Gobierno en la pregunta que el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha dirigido al presidente de la Junta.

QUE EL PSOE-A "RETIRE" SU CAMPAÑA

Moreno ha reclamado al PSOE que, "si le queda algo de sentido común, de autonomía, de dignidad", retire "inmediatamente esa campaña" que "nadie ha entendido, ni los votantes", ha opinado.

El presidente de la Junta ha asegurado "comprender ciertos estados ánimos" tras considerar que el socialismo andaluz "no se encuentra en su mejor estado de representación" por cuanto ha argumentado que "ha perdido las esencias, es puro apéndice del señor Sánchez, es incapaz de quitarle coma a lo que dice Sánchez, aunque se equivoque".

Finalmente, Moreno ha sostenido que "las descalificaciones, la confrontación, la pérdida de rigor, dar bandazos, no ayuda a volver a conectar" con el electorado.