AMP.-Olona garantiza que se quedará en Andalucía y Abascal pide a Moreno que "no desaproveche" la mayoría absoluta

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha afirmado que "viene para quedarse" en Andalucía y "demostrar a esos casi 500.000 andaluces que nos han votado que Vox cumple", mientras que el presidente nacional, Santiago Abascal, ha pedido al candidato del PP-A, Juanma Moreno, que "no desaproveche" la mayoría absoluta conseguida este 19J.

En su comparecencia tras finalizar el escrutinio de los votos, que les han dado 14 escaños en el Parlamento andaluz, ambos líderes han sido recibidos por centenares de personas entre aplausos y gritos de 'Hay que votar a Vox' y 'Presidente, presidente'. Olona ha felicitado a Moreno por el resultado y ha señalado que "esperamos que en esta ocasión sepan aprovechar" la mayoría, para añadir que hoy "sobre todo hay que felicitar a Andalucía".

En esta misma línea se ha expresado Abascal, que tras felicitar al candidato popular ha dicho que "va a tener que elegir si esta mayoría absoluta sirve para algo o la desaprovecha". "Le pedimos valentía para un cambio real y profundo que afecta al día a día de todos los andaluces y que solo se puede llevar adelante manteniendo distancia infinita con el PSOE, que es lo que Vox garantiza".

Así, Olona ha agradecido de "todo corazón" que "nunca la hayan soltado de la mano", toda vez que ha aludido a sus "queridos" diputados autonómicos "con los que emprendo un viaje maravilloso en esta legislatura que tenemos por delante para sacar a Andalucía de los liderazgos estadísticos más dramáticos". Además, ha dado las gracias por el trabajo hecho durante toda la campaña y "día tras día desde que en 2018 obtuvimos representación en el Parlamento". "Trabajaré duramente cada día por Andalucía y por España", ha subrayado.

"Casi 500.000 andaluces han depositado su confianza en nosotros y han apostado por el cambio real que Vox trae para Andalucía", ha destacado Olona, quien ha felicitado a Moreno por los resultados en estas elecciones, que "le permitirá gobernar en solitario". "Esperamos que en esta ocasión sepan aprovecharlos", ha incidido.

Olona ha resaltado que estos comicios "tienen evidente clave nacional", porque Andalucía ha dicho "claramente no a las políticas de ruina y miseria que nos han traído a España y Andalucía los gobiernos socialistas". "Andalucía ha puesto pie en pared y ha dicho no al Gobierno de Sánchez", y ha añadido que "no ha sido el resultado que me hubiera gustado y hubiéramos esperado", pero "es evidente que hemos crecido y que elección tras elección Vox aumenta la confianza de los españoles".

"No hay mayor dignidad que mantenerse cuando has tenido que luchar duramente por cumplir con tus ideales y defender a los andaluces. Vox cumple y yo cumplo. Mi entrega a vosotros va a ser absoluta, en cuerpo y alma, y eso es lo que voy a hacer, trabajar duramente con las manos limpias y arremangados, para defender a los andaluces en el Parlamento, para que las siguientes elecciones consigamos el cambio real que Andalucía merece liderado por Vox", ha manifestado.

Para finalizar, Olona se ha dirigido a los "andaluces de España y a los españoles de Andalucía" para volver a dar las gracias por "acogerla" porque "vengo a quedarme y demostrar que Vox va a ser la voz de los que hoy se sienten desahuciados, de las ocho provincias, la voz que va a intentar acabar con las desigualdades sociales, la voz de quienes tenéis hambre de seguridad, la voz de las familias y de la ley y el orden".

"La marca y seña identidad de la casa se va a mantener en el Parlamento andaluz con 14 diputados andaluces. Empieza una etapa apasionante. Prometemos entrega total. Viva Andalucía, viva España y viva vosotros", ha concluido.

Por su parte, el líder nacional Santiago Abascal ha dicho que "ha sido un honor haber podido protagonizar campaña junto a Olona y el aliento que nos habéis dado por todas las calles de Andalucía", al tiempo que ha añadido que Vox "nunca interpreta los resultados en clave partidista", pero "estos son buenos resultados para España y para Vox, instrumento al servicio de España".

"Son buenos resultado porque hoy se ha vivido una derrota histórica del socialismo y de la extrema izquierda que ha traicionado a España y españoles pactando con el separatismo y el nacionalismo", ha argumentado Abascal.

Ha destacado que "el cambio se ha venido produciendo, en Castila y León y ahora en Andalucía, de un país que exige elecciones generales", y ha querido también agradecer el apoyo de "esos casi 500.000 andaluces que nos han votado". "No os vamos a defraudar y lo que hemos dicho en las plazas de Andalucía es lo que Olona dirá en el Parlamento cada uno de los días".

Asimismo, ha apuntado que "Vox ha estado lejos de la gran ambición para Andalucía, pero sigue creciendo y celebra de manera patriótica estos resultados buenos para España en medio de una campaña de desaliento y desinformación prácticamente en todos los medios de comunicación", ha manifestado, para incidir en que "no os vamos a defraudar".

"CELEBRAMOS LA DERROTA HISTÓRICA DE LOS SOCIALISTAS"

Ha querido felicitar a Juanma Moreno por los resultados de su formación y ha dicho que "Moreno y el PP pueden lograr lo que no se ha logrado, que Andalucía quede libre del sectarismo socialista y la traición a los andaluces". "Que no desaproveche la oportunidad de cambio real para lo que encontrarán la mano tendida de Macarena Olona y Vox".

"Celebramos la derrota histórica de los socialistas", ha señalado, y ha insistido en que el PP "va a tener que elegir si esta mayoría sirve para algo o la desaprovecha como la ha desaprovechado a nivel nacional".

"Le pedimos valentía para un cambio real y profundo que afecte al día a día de todos los andaluces y que solo se puede llevar adelante manteniendo la distancia infinita con el PSOE, que es lo que Vox garantiza", ha subrayado, para finalizar gritando "Andalucía sin miedo a nada ni a nadie; viva Andalucía y viva España".