AMP. Los partidos presentan casi una veintena de escritos al TC ante la reforma que busca renovar el propio tribunal

De momento, ha trascendido el contenido de cinco del PSOE, tres de Unidas Podemos, uno del PP y uno de Vox

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Diferentes formaciones políticas han presentado en los últimos días casi una veintena de escritos al Tribunal Constitucional (TC) a raíz del recurso del PP que busca frenar la tramitación parlamentaria de dos enmiendas --incluidas en la proposición de ley por la que se deroga la sedición-- por las que se reforma el sistema de elección y llegada al propio Constitucional de los dos candidatos que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisan que desde el pasado viernes se han registrado al menos 19 escritos. Hasta el momento, solo ha trascendido el contenido de una decena de ellos: cinco del PSOE, tres de Unidas Podemos, uno del PP y uno de Vox.

Esta veintena de escritos se empezó a registrar en el tribunal de garantías después del Pleno extraordinario que tuvo lugar el pasado jueves --y que finalmente se aplazó hasta ese lunes-- en el que los magistrados tenían previsto deliberar y votar sobre la admisión a trámite del recurso que interpuso el PP contra dichas enmiendas y las medidas cautelarísimas que reclamó para impedir que la reforma quede aprobada este jueves en el Senado.

Al margen de esta veintena quedan la batería de textos que presentaron los partidos antes del Pleno extraordinario del pasado jueves y que permitieron aplazar la cita en el Constitucional; es decir, el recurso de los 'populares' y el de los de Santiago Abascal, la recusación que presentó Unidas Podemos para apartar a dos de los 11 magistrados y el escrito del PSOE en el que pidió que se le tuviera por personado.

PIDEN SUSPENDER EL PLENO DEL TC Y APARTAR MAGISTRADOS

El pasado viernes, el portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, pidió al Constitucional que suspendiera el Pleno extraordinario de este lunes al considerar que el recurso del PP y la medida cautelarísima que reclamaba se había "quedado sin objeto" después de que el Congreso votara el jueves la proposición de ley y sus respectivas enmiendas.

Ese mismo día, la diputada y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales, Isaura Leal, presentó un escrito en el que pidió que se le tuviera por personado en el recurso de amparo que presentó Vox y dejó constancia de su oposición contra "cualquier medida cautelar solicitada". En el mismo escrito pidió que se tuviera por formulado un incidente de recusación contra los magistrados González-Trevijano y Narváez.

Al margen, ese mismo viernes, Leal presentó a su vez escrito para adherirse a dicha recusación pero en el procedimiento producto del recurso de los 'populares'.

A la lista de textos presentados el viernes se suma el de Vox. La formación solicitó al tribunal "la suspensión de la tramitación de la iniciativa legislativa en el Senado, en tanto no se resuelve el recurso de amparo".

Vox incidió en que así se evitaría "los perjuicios irreparables que de continuarse la tramitación, y votarse en el Senado, se producirían con advertencia de que incurrirá en nulidad radical y consiguiente ineficacia cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión solicitada".

PP AMPLÍA SU RECURSO

Por su parte, ese viernes el PP registró ante el Constitucional una ampliación de su recurso de amparo. En concreto, adjuntó el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados de la Comisión aseguraron que hay enmiendas que podrían "no tener una conexión material" además de no guardar "relación de homogeneidad mínima" con la proposición de ley, así como que el presidente "obvió dichas advertencias" y rechazó la petición del PP de no incluir dichas enmiendas.

Los 'populares' incidieron en que aunque el dictamen de la proposición de ley fue votada en el Pleno del Congreso, su petición de amparo era referente al trámite parlamentario, por lo que, según defendieron, el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el tribunal de garantías pueda actuar.

EL PSOE EN EL SENADO SE SUMA

Ayer domingo, la senadora y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Senado, María Fernández Álvarez, presentó escrito ante el tribunal para pedir que se le tuviera por personada ante el recurso del PP.

Al margen, solicitó que se acordara la inadmisión del amparo solicitado por los 'populares', mostró su oposición a la medida cautelar que reclamaron los del PP y se adhirió a los incidentes de recusación presentados por Unidas Podemos y el Grupo Socialista en el Congreso contra González-Trevijano y Narváez.

PODEMOS PIDE CONSULTAR AL TJUE

Ese mismo domingo, Unidas Podemos también registró un escrito ante el TC. En él, que pidió que se consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre si dos magistrados del órgano judicial, Pedro José González-Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez, deben abstenerse de modo automático por "falta de imparcialidad" ante el recurso de amparo presentado por el PP.

La formación solicitó también al Constitucional que plantee a la instancia judicial europea si debe entenderse que el "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa" también concurre cuando del resultado del pleito conlleve "la promulgación o no de una nueva normativa que afecte directamente a los intereses personales, económicos y profesionales del juez o magistrado llamado a resolver, aun cuando esa afectación no se produzca de manera automática sino como consecuencia de lo que vaya a resolver".

En un segundo escrito, Unidas Podemos recordó al Constitucional que se encuentra pendiente una resolución de reconsideración a la Mesa del Congreso, lo que supone que el recurso de amparo presentado por el PP es "claramente prematuro" por no haber agotado la vía previa parlamentaria, lo que conllevaría --a su parecer-- que debe ser inadmitido.

El grupo confederal insistió además en la afectación del derecho a la participación política que conllevaría la suspensión jurisdiccional de una iniciativa parlamentaria. Subrayó que el recurso inicial del PP hacía referencia a la necesidad de la petición cautelarísima por la votación en el Congreso, que ya tuvo lugar, lo que --a su juicio-- hace perder el objeto de dicha petición que debe ser inadmitida.

Al hilo, el PSOE también se dirigió al TC ayer domingo. La diputada y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, Isaura Leal, presentó una serie de argumentos para que el tribunal deniegue las medidas cautelares y cautelarísimas solicitadas por el PP.

Según defendió, la cuestión planteada por los de Alberto Núñez Feijóo "pretende soslayar la aplicación del principio de contradicción que resulta inherente tanto a los procedimientos legislativos como a los procesos jurisdiccionales".

"Mientras que las Cortes Generales han mantenido la normalidad reglamentaria en la tramitación legislativa objeto de recurso y han respetado los derechos de todas las formaciones políticas y los principios de contradicción, debate y transparencia, se busca que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento ignorando estos pilares básicos del Estado democrático y de Derecho", señaló el partido.

SICILIA (PSOE) PIDE PERSONARSE

Ayer domingo, el diputado y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Felipe Sicilia, solicitó al tribunal que le tuviera por personado en el recurso que presentó el PP dado que fue parte del procedimiento legislativo que recurre.

"Resulta claro mi interés en garantizar la preservación de la eficacia de los actos adoptados (...). Considero, de hecho que es mi obligación defender la validez de los acuerdos que se adoptaron", dijo. En el marco del mismo escrito, Sicilia formuló un incidente de recusación contra González-Trevijano y Narváez.