AMP.- PSOE asume los malos resultados pero dice que solo son unas autonómicas y que les ha lastrado la polarización

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reconocido este martes "sin paños calientes" que los resultados de las autonómicas de Madrid "no son buenos" para su partido, y lo ha achacado a que no han sabido atraer a todo su electorado ni "escapar de la polarización". Eso sí, ha defendido que no dejan de ser unas elecciones en una comunidad autónoma, tratando así de restar trascendencia nacional.

"Han sido unas elecciones en Madrid, y solo en esta comunidad. Es una comunidad muy importante, pero no representa al conjunto de España, al igual que tampoco lo hace el resultado de elecciones recientes, como en Cataluña, donde por cierto el PP quedó como última fuerza", ha justificado en una comparecencia en Ferraz sin preguntas.

De este modo, el PSOE asume públicamente el argumento que ya llevan días defendiendo en el Gobierno --a medida que empeoraban sus pronósticos--, de que no es correcto interpretar estos comicios en clave nacional. Según argumentan, la situación en Madrid no se da en otros territorios, ni el peso del PP de Díaz Ayuso es el mismo en otras Comunidades. Ni siquiera su estrategia coincide con la de otros 'barones' o incluso la del líder 'popular, Pablo Casado, añaden fuentes gubernamentales.

Este martes, Ábalos ha criticado además que las elecciones eran "innecesarias", y que Díaz Ayuso sólo las convocó para "liquidar a su socio de gobierno y hacer que desaparezca Ciudadanos de la representación política". "Y lo ha conseguido", ha apostillado.

Eso sí, ha avisado de que esto también ha supuesto que "ha unido su suerte a la ultradrecha" y ha señalado que mientras en Europa "la derecha" ha decidido "plantar cara a la ultraderecha" el PP "sin embargo" ha decidido "abrazarla hasta mimetizarse con ella".

DOS AÑOS PARA RENOVAR EL PSOE-M

Ábalos también ha destacado que "desde ahora mismo" comienza un proceso dentro del Partido Socialista de Madrid para "poner a punto" y "renovar" la organización "de cara a las elecciones ordinarias previstas para dentro de dos años", y que el PSOE-M "trabajará incansablemente" durante ese periodo para "conseguir el apoyo de los madrileños".

Finalmente, Ábalos ha apuntado que el PSOE-M también debe ejercer "el liderazgo de la oposición" con "responsabilidad" para que culmine el proceso de vacunación "con orden" y se acometa una recuperación económica "que beneficie a los que más lo necesitan" e "impedir" que el PP "siga utilizando" la Comunidad de Madrid como "ariete" contra "otros territorios de España" y contra "el Gobierno".

El secretario de Organización de los socialistas ha realizado esta comparecencia cuando todavía no se había confirmado el 'sorpasso' de Más Madrid al PSOE en el bloque progresista, al superarles en votos, aunque hayan empatado a 24 escaños.

Por otra parte, el número tres del PSOE, que ha felicitado a Isabel Díaz Ayuso por la victoria, ha agradecido la participación de miles de madrileños en las urnas y se ha alegrado de que la jornada electoral haya discurrido con "normalidad" y "gran civismo" a pesar de que se llevaba a cabo en una situación "enormemente complicada" gracias a la "madurez democrática" de los ciudadanos y pese a una campaña "crispada y bronca" que ha incluido "cosas que nunca habíamos vivido en este país."