AMP.- PSOE ganaría las autonómicas en Baleares con el 31,5% de los votos,seguido de PP (26,1%) y Vox (13,6%)

El PSIB ganaría las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo con el 31,5% de los votos, seguido del PP (26,1%) y Vox, que sería la tercera fuerza, con el 13,6% de los sufragios.

MÉS per Mallorca sería el cuarto partido más votado, con el 10,8%, seguido de Unidas Podemos (7,4%). El PI obtendría el 2,8% de los votos y CS, el 2,3%. La encuesta da a Més per Menorca un 1,7% de votos.

El CIS ha publicado este jueves su macroencuesta sobre las elecciones autonómicas y municipales convocadas para el próximo 28 de mayo, un estudio al que seguirá después un sondeo flash que tendrá que difundir a más tardar el lunes 22 de mayo.

Según los datos PSIB y PP suman cuatro puntos respecto a los resultados de 2019, mientras que Vox crece cinco puntos. Por su parte, CS y El PI experimentan descensos de unos cinco puntos porcentuales.

La encuesta de este jueves, sin embargo, no proporciona en Baleares una estimación de escaños como consecuencia del tamaño de la muestra --418 entrevistas-- y de las especificidades de las circunscripciones electorales.

En toda España, el estudio ronda las 20.000 entrevistas e incluye datos de estimación de voto y de asignación de escaños en cada una de las doce autonomías que están llamadas a renovar sus Parlamentos --Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Canarias--, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cuanto a los resultados en las municipales a nivel nacional, el PSOE lograría ser primera fuerza con un 31,7%, el PP un 27,3%, Podemos y sus confluencias alcanzarían el 7,9% y Vox llegaría al 6,8%.

El CIS recoge también la intención de voto directo, resultado de la pregunta '¿a qué partido piensa votar?' y que da un 23,4% al PSIB, un 18,8% al PP, un 8,8% a Vox, un 7,5% a MÉS per Mallorca, un 4,5% a UP, un 1,3% a CS y un 0,3% a El PI.

Sobre la valoración de los líderes, ninguno llega al 5, aunque Francina Armengol (PSIB) roza el aprobado (4,9). Lluís Apesteguia (MÉS) y Marga Prohens (PP) reciben un 4,2; Josep Melià (El PI) un 4,18; Antònia Jover (UP), un 4,15; Patricia Guasp (CS), un 3,7; y Jorge Campos (Vox) un 3,24.

Entre los candidatos, según el CIS, Francina Armengol es la más conocida y solo el 3,6% de los encuestados afirma no conocerla. Por su parte, el 18% de los encuestados no sabe quién es Marga Prohens. Por contra, Lluís Apesteguia y Antònia Jover son desconocidos para más del 40% de los encuestados. Del resto, el 35,3% no conoce a Josep Melià; el 32,8% a Patricia Guasp; y el 28,7% no conoce a Jorge Campos.

SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

La encuesta del CIS publicada este jueves recoge también la opinión que la ciudadanía tiene a día de hoy respecto a la situación que atraviesa Baleares.

Así, el 50,1% de los encuestados considera que la situación del archipiélago es 'buena', mientras que el 23,6% y el 14,6%, respectivamente, creen que es 'mala' o 'muy mala'. Solo el 2,6% de los participantes en la encuesta afirma que la situación de las Islas es ahora 'muy buena'.

En la misma línea, el 35,5% piensa que Baleares está 'mejor' que hace cuatro años y el 28% cree que está 'peor'.

Igualmente, para el 38% de los encuestados, la gestión de Francina Armengol en el último año al frente del Govern ha sido 'buena' y 'muy buena' para el 5,7%. Sin embargo, ha sido 'mala' para el 25,9% y 'muy mala' para el 20,5% de los encuestados.

Al mismo tiempo, para el 32,7% el actual Ejecutivo conoce 'poco' los problemas de Baleares mientras que un 31,1% cree que 'bastante'. Igualmente, el 25,9% considera que no sabe cómo resolver los problemas de la ciudadanía, mientras que un 28,1% cree que 'bastante'.

El CIS también pregunta por qué da más importancia el ciudadano a la hora de ir a votar y en este caso, los encuestados dan especial importancia al programa (58,8%) y al partido (26,7%). El candidato, sin embargo, sólo es lo más importante para el 11%.