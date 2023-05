AMP.- Sánchez aboga por una campaña electoral propositiva y en positivo frente a quienes la intentan "emponzoñar"

Saca pecho de los datos económicos y asegura que cuanto mejor está España peor les va a PP y Vox

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes a los socialistas que hagan una campaña electoral propositiva y en positivo frente a los que la están intentando "emponzoñar".

Así lo ha afirmado en un mítin en Alcalá de Henares junto al alcalde, Javier Rodríguez y la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Marta Bernardo. También el portavoz en el Congreso, Patxi López, el delegado del Gobierno Francisco Martín Aguirre y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Sánchez ha hecho estas declaraciones después de que la campaña venga marcada por la inclusión de exmiembros de ETA condenados por terrorismo en las listas electorales de Bildu y su posterior renuncia a ocupar su cargo si salen elegidos. El Gobierno, de su lado, ha acusado al PP de instrumentalizar el dolor de las víctimas y utilizar el argumento de ETA porque no tienen proyecto para España.

En esta misma línea ha pedido dejar las descalificaciones y los insultos para la oposición y ha reclamado a los suyos que se centren en la gestión y las propuestas de avances sociales y que hagan una campaña que respete a los ciudadanos. Al acto han asistido alrededor de mil personas, según han indicado fuentes de la dirección del PSOE.

BUENA MARCHA DE LA ECONOMÍA

Por otro lado, Sánchez ha sacado pecho de los actuales datos económicos como la afiliación a la seguridad social, que ya ha superado los niveles anteriores a la pandemia, según ha destacado. Así ha indicado que el PSOE se alegra "de la buena marcha de la economía" porque es un éxito de país "mal que le pese a los agoreros de siempre", ha lanzado en referencia al PP. "Cuando a España le va mejor a quien le va peor es al PP y a Vox", ha rematado.

El que no ha acudido es el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que esta misma noche participa en un debate electoral junto al resto de candidatos al gobierno de la Comunidad de Madrid.

Sánchez se ha quejado de que el PP no tiene proyecto que ofrecer "y si lo tuviera mejor no decirlo, mejor esconderlo" porque eso provocaría, a su juicio, que la gente votase masivamente por otras opciones como el PSOE que defienden lo que piensa la mayoría de la ciudadanía.

En esta línea ha recordado los años "negros" en que gobernaba el PP en los que proliferaban las movilizaciones sociales, las mareas "blanca, verde de jubilados", según ha mencionado, que protestaban contra la precarización de las condiciones laborales y los recortes de servicios públicos. "Todo eso es lo que estamos revirtiendo y aprobando en el BOE", ha exclamado.

AYUSO DICE EN PÚBLICO LO QUE FEIJÓO NO SE ATREVE

En esta misma línea ha reprochado que desde el PP digan que derogarán las leyes aprobadas por Sánchez y, en tono irónico, ha agradecido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que "diga públicamente lo que Feijóo dice a escondidas", en referencia a la reunión que mantuvo recientemente con un grupo de fiscales "conservadores", según indicó Sánchez.

Así, ha lamentado que los 'populares' hayan dicho que si gobiernan piensan derogar las leyes de Educación, Universidades, Ciencia, Vivienda, la reforma laboral y también la de pensiones, así como los impuestos a las grandes fortunas, compañías energéticas y bancos. "Lo han dicho y se han quedado tan panchos", ha apostillado.

A su juicio, lo que busca el PP es desmanterlar los servicios públicos y hacer que España retroceda "a 2013, a la época de la precariedad, de las movilizaciones y de la conflictividad social", ha lanzado. Por el contrario, ha asegurado que cuanto más fuerte sea el PSOE "más fuerte será el Estado de Bienestar".

Sánchez considera que el PSOE defiende lo mismo que piensa la mayoría de la gente mientras el PP está en contra y por ese motivo no quieren hablar de políticas porque saben que ahí los socialistas "ganan todos y cada uno de los debates", ha señalado.

YO NO DESFALLEZCO

Respecto a las críticas emitidas por el PP por los distintos anuncios realizados por el jefe del Ejecutivo en actos de partido durante la campaña, --"dicen que soy un hombre milanuncios", ha afirmado Sánchez con ironía-- ha afirmado que él no anuncia si no que hace y publica en el BOE y que el Gobierno hace en año electoral lo mismo que los anteriores, "proteger a la gente".

"El problema no es que el Gobierno apruebe medidas sociales, el drama es que tenemos una oposición que no hace ni una sola propuesta, lo estamos viendo en esta campaña", ha reprochado.

Finalmente ha indicado que hay gente que se le acerca, le da ánimo y le dice que no desfallezca. "Yo no desfallezco, no os preocupéis", ha indicado antes de enumerar el conjunto de leyes aprobadas en los últimos años.