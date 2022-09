Villarejo, tras ser reconocido por el forense, confirma que asistirá al juicio que se retoma el 5 de septiembre

El comisario jubilado José Manuel Villarejo asistirá al juicio que se retomará el lunes 5 de septiembre en su contra en la Audiencia Nacional por tres de las piezas del 'caso Tándem', relativas a sus trabajos privados como detective cuando era policía en activo.

Así lo ha confirmado el propio ex alto mando en declaraciones a los medios después de comparecer ante el forense del órgano judicial para ser sometido a un reconocimiento médico con la intención de saber si está o no en condiciones de asistir al juicio después de que en junio avisara de que había sufrido un ictus.

"Todavía no puedo leer, pero voy a ir. Sí, sí. Claro que sí. Siempre que me han citado, he acudido", ha dicho. El tribunal le eximió de comparecer entre junio y septiembre, y pospuso hasta entonces cualquier intervención que competiera a su defensa, a fin de que se recuperara.

"El forense me ha dicho que todavía tengo los síntomas de estar un poco visco y que es normal que tenga mareos y que tenga una sensación de pérdida de equilibrio", ha relatado Villarejo. El comisario, sin embargo, ha insistido en que "el problema" no es que se pueda desplazar o no. "El problema es si como abogado estaba en condiciones, que no estaba, de poder leer, de poder articular con mi letrado", ha subrayado.

La citación de este jueves, llega después de que el pasado 17 de agosto el forense de la Audiencia Nacional informara al tribunal de que no había podido hacer el reconocimiento médico al comisario en su casa porque cuando se acercó a la puerta nadie le abrió.

En aquella ocasión, el forense emitió informe y aseveró que de los datos médicos aportados por el acusado se deducía que Villarejo no había tenido un accidente cerebrovascular y que no se apreciaban "alteraciones relevantes". El experto explicó que "no debería ser un obstáculo insalvable para el desempeño" de las actividades habituales de Villarejo y recordó que el año pasado llegó a acudir a los tribunales con un parche en el ojo izquierdo por "un episodio similar".

"He sido citado por la presidenta del tribunal, para que el médico forense vea en qué condiciones estoy. Creo que ha cometido un fraude de ley tremendo. El forense tenía que haberme visto en junio, cuando sufrí el incidente. Pero por lo que me ha dicho el propio forense, las instrucciones que ha recibido de la presidenta era que, en vez de verme, hiciera un informe de aquella manera, porque de lo contrario se paralizaría el juicio", ha dicho Villarejo a los medios.

"SOY EL ESPEJO DONDE TODOS QUEDAN REFLEJADOS"

El comisario, que se enfrenta a una petición de 80 años de prisión por parte de la Fiscalía, ha insistido en que se trata de "una causa general y prospectiva" en la que "testigos claves han mentido", en referencia, entre otros, al ex director adjunto operativo de la Policía Agustín Linares.

En sus declaraciones a la prensa, el ex mando de la Policía ha asegurado que durante los cincos años que lleva investigado en la Audiencia Nacional le han "provocado", entre otras cosas, una "hipertensión crónica".

"Hay una complicidad y todo vale con tal de aniquilar a Villarejo. El problema es que al final se dan cuenta que yo soy el espejo donde todos quedan reflejados. Y por mucho que me rompan, ya es inútil, porque toda la ciudadanía se ha dado cuenta de lo que era la realidad de España estos últimos 40 años", ha dicho.

Al hilo, el comisario ha insistido en que el juez a cargo de la investigación, Manuel García Castellón, no le permite acceder a los secretos que obran en la causa. "Así nos va a todos. Pero yo entiendo que, como dice San Juan, la verdad os hará libres. Yo estoy muy tranquilo y creo fervientemente que a pesar de todo el Derecho va a triunfar", ha señalado.

Asimismo, Villarejo ha asegurado que sus "principios" y "condiciones" le llevan a decir que "lo volvería a hacer". "Absolutamente. Me siento muy orgulloso", ha insistido. "Es así como voy a seguir actuando, esté dentro o fuera de prisión, esté vivo o muerto. Si estoy muerto, seguro que el espíritu les perseguirá a todo", ha añadido.

Preguntado sobre qué queda por salir de los audios que grabó durante sus años como comisario, ha incidido en que "a penas" ha salido a la luz un 10 por ciento, aunque no ha dado detalles sobre el contenido.