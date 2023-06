AMPL.- CC y PP acuerdan el pacto para gobernar en Canarias con el objetivo de dar "estabilidad" y "coherencia"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Coalición Canaria (CC) y el presidente del PP de Canarias, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, respectivamente, han cerrado este martes las comisiones negociadoras para gobernar juntos en Canarias.

Así lo han indicado en declaraciones a los periodistas tras concluir la segunda reunión oficial de la comisión negociadora convocada este martes en un céntrico hotel de Las Palmas de Gran Canaria aunque se espera que escenifiquen la firma del acuerdo formal a finales de esta semana.

Tras este acuerdo se prevé que CC y AHI suscriban el apoyo para la gobernabilidad del archipiélago, ya que había una acuerdo electoral, y se negocie con Agrupación Socialista Gomera (ASG) para alcanzar la mayoría absoluta, que son 36 escaños.

Clavijo ha matizado que en las elecciones del 28 de mayo los ciudadanos "propiciaron con su voto un cambio, un cambio de gobierno", de ahí que lo que buscan con este pacto es "dotar de estabilidad, dotar de coherencia y, sobre todo, poner al ciudadano en el centro de la gestión pública del Gobierno de Canarias y del mayor número de instituciones".

Agregó que estos acuerdos abarcan a cuatro cabildos y a más de 20 ayuntamientos, así como al propio Gobierno de Canarias. De este modo, indicó que tras días de "intenso trabajo" se ha establecido un programa de gobierno para resolver los problemas "reales" de los canarios porque, subrayó, necesitan que a las familias del archipiélago "les vaya bien para que a Canarias les vaya bien".

Clavijo también ha mostrado su agradecimiento al Partido Popular por su "predisposición, especialmente a su presidente", a quien dijo conoce desde hace años y afirmó han trabajado "muy intensamente" en la isla de Tenerife.

Por su parte, el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha afirmado que es un "día importante, un día especial" para el archipiélago y sus ciudadanos, ya que PP y CC han podido acordar un documento "programático, estructurado" con un "único" programa de gobierno que "va a marcar las pautas y las líneas de desarrollo".

ACUERDAN LAS ÁREAS DE GESTIÓN

Sobre si se han cerrado ya las consejerías de gobierno, Clavijo dijo que "no", si bien sí han acordado las áreas de gestión o de influencia dentro del programa de gestión, mientras que el cómo lo van a hacer será una cuestión que negocien ahora los responsables de CC y PP.

De todos modos, avanzó que áreas como economía, hacienda o turismo estarán en la órbita del PP, mientras que sanidad, bienestar social u ordenación territorial, entre otras, son para Coalición Canaria.

Clavijo incidió en que es "importante" que existe "un programa de gobierno, hay un gobierno" que se enfrentará en la próxima legislatura a "importantes los retos", tales como citó la "crisis que parece que se vislumbra", la "absoluta inejecución y gestión en los fondos Next Generation", las listas de espera.

Por ello, resaltó la importancia de que PP y CC tienen "una hoja de ruta de hacia dónde" quieren llevar a Canarias porque aseguró que el archipiélago "está peor" e intentarán poner las soluciones "sin fórmulas mágicas" pero "con compromiso".

Cuestionado por las personas que ocuparán las diferentes responsabilidades, Clavijo ha afirmado que buscarán los "perfiles adecuados para los retos" que deben afrontar.

Así la Presidencia del Parlamento de Canarias sí será para el PP aunque el presidente del PP no ha dado nombre y ha expuesto que su intención "no" es cubrir cuotas "ni entre islas, ni entre hombres y mujeres, ni mucho menos", sino que hay que pensar "muy bien qué es lo que merece Canarias en la época que viene. Hay que pensar muy bien cuáles son las políticas a llevar a cabo (...)" para agregar que "no" conformará ni las consejerías, ni el Parlamento "en función de cuotas, ni en función de la situación de la gente".

LÍNEAS DEL DOCUMENTO PACTADO

Entre las líneas del documento que CC y PP han pactado se encuentra la reconstrucción del Estado del Bienestar en Canarias con una dirección general de mayores, la creación de un plan de empleo de servicios sociales o la construcción urgente de plazas residencias y diurnas para mayores.

Se proponen también la apertura del diálogo con todos los actores implicados del sistema sanitario para poner al paciente "en el centro" o el impulso del Pacto por la Vivienda en Canarias para desbloquear los proyectos que están paralizados en materia de vivienda pública y agilizar iniciativas públicas y privadas, que contribuyan a abaratar los actuales precios del mercado.

En materia migratoria, se proponen instar al Gobierno central a promover en el ámbito de la Unión Europea una mayor cooperación con los países de origen y lucha contra la inmigración ilegal, así como en el caso de llegada de menores extranjeros no acompañados que se considere un asunto "prioritario" para el Estado.

Un segundo eje aborda la educación como base para el progreso personal y de la sociedad, del desarrollo económico y de la generación de empleo para lo que aseguran que potenciarán la plena atención a la diversidad o fomentarán la dedicación especial a la Formación Profesional para fortalecer las competencias de las personas con el objetivo de mejorar la cualificación profesional de la ciudadanía, la reducción del desempleo o la recualificación de las personas durante su vida laboral.

Una política fiscal que incentive la actividad económica y promueva el empleo de calidad con un desarrollo de toda la potencialidad del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) es otro de los puntos acordados al igual que la aplicación de una política tributaria "justa, progresiva y equilibrada" que persiga "aliviar la presión fiscal del contribuyente".

Completan este documento el fortalecimiento de las políticas culturales y deportivas, la priorización de la sostenibilidad y la planificación como denominador común de la política territorial y energética o la fijación de las políticas de igualdad como políticas horizontales y de integración.

Además de impulsar el desarrollo "real" del nuevo Estatuto y el protagonismo de Canarias como sociedad europea en el Atlántico, así como la proyección de una administración moderna, ágil, simplificada y transparente.