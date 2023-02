AmRest cierra 2022 con un beneficio de 1,37 millones, un 95,8% menos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

AmRest, la cadena de restauración con enseñas propias como La Tagliatella, Bacoa o Sushi Shop, registró un beneficio neto atribuido de 1,37 millones de euros, un 95,8% menos, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, los ingresos consolidados del grupo de restauración alcanzaron los 2.422,03 millones de euros en el ejercicio 2022, lo que supone un incremento del 26,35%.

De esta forma, las ventas comparables del cuarto trimestre se situaron en los 651,1 millones de euros, un 20,8% por encima de la cifra alcanzada en el mismo periodo del ejercicio precedente, mientras que el índice de ventas de establecimientos comparables ('like for like') alcanzó el 117% con respecto a 2021.

Por su parte, el resultado de explotación del consorcio se situó en los 74,5 millones de euros en el año, lo que supone un 27,7% menos respecto a los 103,1 millones de euros registrados en el ejercicio precedente.

Por otro lado, el operador de restauración, que se ha visto impactado por la invasión rusa a Ucrania, informó ayer que el comprador final de su negocio de restaurantes KFC en Rusia será Smart Service después de que Unirest, filial de Yum! Brands, haya ejercitado el derecho de adquisición preferente para nombrar a Smart Service como comprador.