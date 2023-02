AmRest eleva un 20,8% sus ventas en el cuarto trimestre de 2022

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

AmRest, dueño de marcas de restauración como La Tagliatella o Sushi Shop, alcanzó unas ventas comparables de 651,1 millones de euros en el cuarto trimestre de 2022, un 20,8% por encima de la cifra alcanzada en el mismo periodo del ejercicio precedente, según los datos preliminares remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el grupo de restauración, que está presente en 23 países, ha precisado que el índice de ventas de establecimientos comparables ('like for like') alcanzó el 117% con respecto a 2021.

De esta forma, las ventas trimestrales del grupo en los principales mercados (Europa Occidental, Europa del Este y China) han crecido trimestralmente un 1,5%, marcando un nuevo máximo histórico, según informa la compañía, que ha avanzado que ésta será la última comunicación de ventas preliminares, ya que a partir del ejercicio 2023 la entidad únicamente realizará las comunicaciones de los resultados trimestrales completos.