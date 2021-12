AmRest (La Tagliatella) lanza un nuevo programa de incentivos a largo plazo para empleados

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El grupo de hostelería AmRest, dueño de La Tagliatella, Sushi Shop o Bacoa y franquiciado de Burger King, KFC, Starbucks o Pizza Hut, ha aprobado en junta directiva un nuevo plan de incentivos a largo plazo para empleados.

Según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este plan busca fomentar el crecimiento sostenible y a largo plazo del grupo.

Así, explica la empresa, el propósito de este plan es "retener e incentivar el desempeño de aquellas personas clave que puedan contribuir materialmente a la creación de valor para la compañía y sus accionistas".

El plan aprobado ofrece a sus beneficiarios la oportunidad de participar en el grupo a través de la concesión de acciones de rendimiento. Cada acción de rendimiento adquirida puede dar derecho al beneficiario a recibir acciones de AmRest, dependiendo del desempeño de la compañía.

Dichas acciones de rendimiento están sujetas a la adjudicación temporal y su liquidación se vincula a objetivos de rentabilidad.

Además, las acciones de rendimiento sólo se consolidarán y, en general, sólo se liquidarán mientras los beneficiarios presten servicios de forma activa a una empresa del grupo.

De este plan de incentivos se han podido beneficiar cualquier empleado o personal corporativo de la compañía o una subsidiaria con al menos el nivel de carrera 5, así como quien haya recibido una invitación para participar en el mismo del consejo de administración y que haya aceptado oportunamente la invitación sin reservas antes de este viernes, 31 de diciembre.

Esta fecha límite se aplicará independientemente de la fecha en la que el beneficiario reciba la invitación.

A excepción de las opciones u otros derechos que puedan tener en virtud de los planes de incentivos de gestión u opciones de acciones anteriores, los beneficiarios no tendrán derecho a participar en ningún otro plan de incentivos o remuneración en virtud de los cuales podrían recibir acciones, opciones para adquirir acciones u otros derechos o beneficios equivalentes.

La aceptación por parte de un beneficiario de una invitación implica la renuncia automática e inmediata a cualquier otro programa de este tipo (excluidas las obtenidas con anterioridad a la aceptación de la invitación), así como la renuncia a cualquier derecho o beneficio potencial o acumulado en virtud del mismo, sin ningún otra consideración que la oportunidad de participar en este plan.

Las acciones de rendimiento (adquiridas o no adquiridas) no constituyen acciones o valores de la compañía y no otorgan a ningún accionista, derecho de voto, económico, político u otros derechos similares.

El número de acciones de Rendimiento que se otorgará finalmente a un beneficiario se determinará durante el mes de mayo de 2024.

Hasta que se produzca un evento de rescisión, las acciones de rendimiento otorgadas a un beneficiario se consolidarán de acuerdo con el siguiente calendario: el 60% de las acciones de rendimiento otorgadas a un beneficiario, redondeadas a la baja al número entero más cercano, se consolidará el 31 de mayo de 2024; el 20% se consolidará el 31 de mayo de 2025, y las acciones de rendimiento restantes serán irrevocables el 31 de mayo de 2026.

Si durante el período de adjudicación de derechos, un beneficiario no proporciona activamente servicios durante 60 días o más en un año determinado, por cualquier motivo que no sea calificado como un evento de recisión, excluidos los permisos relacionados con la maternidad o la paternidad, el período de adquisición de derechos será ser suspendido automáticamente durante las fechas en las que el beneficiario no brindó activamente los servicios.

En caso de un evento de rescisión que tenga lugar después de que se haya determinado el número de acciones de rendimiento que se otorgarán finalmente a un beneficiario y que se produzca debido al despido, fallecimiento, incapacidad permanente o jubilación del mismo, todas las acciones de rendimiento no invertidas se consolidarán de forma automática e inmediata.

En caso de fallecimiento de un beneficiario, las acciones resultantes de la liquidación se entregarán a sus sucesores legales.

Tras cualquier otro evento de rescisión, todas las subvenciones acumuladas y las acciones de rendimiento no invertidas vencerán automáticamente y se perderán sin previo aviso ni compensación.

En el caso de un cambio de control de la compañía, el consejo podrá decidir continuar con el plan en sus propios términos; sustituirlo por un plan equivalente en efectivo o de capital; liquidarlo con un pago en efectivo a cada beneficiario, o cancelar el plan y todas las subvenciones acumuladas y las acciones de rendimiento no invertidas o no liquidadas sin previo aviso ni compensación.

5.2 Si la entidad contratante de un Beneficiario deja de estar bajo el control de la Compañía, las adjudicaciones acumuladas y las Acciones de Rendimiento no invertidas mantenidas por o otorgadas a dicho Beneficiario vencerán automáticamente y se perderán sin previo aviso o compensación.

Sin embargo, el Consejo puede, por recomendación de la ARC, tomar cualquiera de las acciones establecidas en la Cláusula 6.1 con respecto a los Beneficiarios de la entidad empleadora que deja de estar bajo el Control de la Compañía.

Este plan no limitará los derechos o poderes de AmRest, sus Subsidiarias o sus accionistas, incluida la capacidad de toma de decisiones de sus órganos corporativos relevantes.

Entre otros, no limitará su capacidad para realizar ajustes, reclasificaciones, reorganizaciones, cambios de capital o estructura empresarial, financiar, fusionar, consolidar, emitir acciones o valores convertibles en acciones, disolver, liquidar, vender, negociar activos o negocios, vender o adquirir empresas (incluidas las que están bajo el control de AmRest).

Este plan de incentivos entrará en vigor en la fecha que determine el consejo de administración y permanecerá en vigor hasta que las acciones de rendimiento adquiridas se liquiden.