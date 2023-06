AMSánchez compara su rectificación con Cataluña con la de Suárez para legalizar el PCE y Gonzalez para entrar en la OTAN

Pide no comparar a Yolanda Díaz con Abascal y rechaza un referéndum de autodeterminación en Cataluña porque no lo permite la Constitución

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparado hoy su rectificación con Cataluña con las que llevaron a cabo Adolfo Suárez, para legalizar el Partido Comunista, o Felipe González, para entrar en la OTAN. También ha pedido que no se compare a Yolanda Díaz con Santiago Abascal y ha rechazado que pueda haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña porque no lo permite la Constitución y va contra lo que ha realizado estos años.

Así lo ha afirmado esta noche en el programa de Antena 3, El Hormiguero, donde Pablo Motos le ha preguntado si no cree que la gente piensa que les trata como a tontos cuando dice que no miente sino que cambia de posición.

Pedro Sánchez ha dicho que lamenta que se pueda interpretar así y ha precisado que "mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar". Ha puesto como ejemplo que lo que hicieron otros expresidentes del Gobierno. Así, ha preguntado si Adolfo Suárez mintió cuando dijo que no iba a legalizar el Partido Comunista de España y luego lo legalizó, o si Felipe González mintió cuando dijo que la "OTAN de entrada no" y luego organizó un referéndum para entrar en la Alianza Atlántica.

Eso, ha precisado el jefe del Ejecutivo, "no es mentir, es rectificar" y en su opinión, "rectificaron bien" porque fue bueno legalizar al Partido Comunista y entrar en la OTAN. Para Sánchez, mentir es el 11 de marzo y "saber que quien está detrás no es ETA" y decir que los autores no están en montañas lejanas.

LA CONSTITUCIÓN NO PERMITE REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN.

En cuanto a Cataluña, ha negado que si vuelve a ser presidente se vaya a celebrar un referéndum de autodeterminación porque, según ha afirmado, "constitucionalmente no es posible" y además va en contra de lo que ha defendido en los últimos cinco años, "unir a la sociedad catalana" y facilitar la "convivencia", según ha señalado.

A este respecto también ha reivindicado que en los cinco años que lleva al frente del Gobierno no se ha llevado a cabo ninguna consulta sobre la autodeterminación en esta comunidad autónoma, pero cuando gobernaba el Partido Popular "se celebraron dos", ha reprochado.

Asimismo Sánchez ha remarcado que ni la Constitución española ni las del resto de países reconocen "el derecho de un territorio a segregarse de un país". Finalmente ha indicado que dividir a la sociedad catalana en si eres o no independentista supone "volver a un error" que a su juicio ya se ha superado.

PIDE NO COMPARA A DÍAZ CON ABASCAL

Por otro lado, Sánchez ha pedido que no se equipare a la vicepresidenta primera y líder de Sumar, Yolanda Díaz con el presidente de Vox, Santiago Abascal, al ser cuestionado sobre si podría facilitar un gobierno del PP para impedir que Vox entrase en el Gobierno.

En este sentido también ha sido cuestionado sobre la posibilidad de pactos entre PSOE y PP para impedir la influencia de partidos como Vox, Podemos o Sumar. "Yo no compararía a Yolanda Díaz con Santiago Abascal, no lo haría", ha reclamado.

A continuación ha indicado que conoce el "compromiso democrático" de Díaz y su "buena labor" al frente del Ministerio de Trabajo mientras que de Abascal solo conoce los pactos a los que está llegando con el PP con el objetivo de "derogar el sanchismo", ha afeado.

Y al ser preguntado sobre el exvicepresidente del Gobierno y exdirigente de Podemos, Pablo Iglesias, Sánchez ha afirmado que tuvo una relación "correcta" con él, aunque tiene mejor relación con Díaz porque han trabajado mucho en muchos temas. En todo caso de Iglesias ha dicho que es una persona con fuertes convicciones, aunque ha marcado distancia al señalar que no son las suyas.

SÁNCHEZ INSISTE EN LA DESPROPORCIÓN DE LOS TERTULIANOS EN LOS MEDIOS

Pablo Motos le ha dicho con ironía al presidente que solo le faltaba acudir a su programa y al de Pasapalabra por el periplo que está haciendo por diferentes programas de televisión, antes de preguntarle cuáles son los programas en los que, según Sánchez, los tertulianos solo se representan a sí mismos y hablan sin derecho a réplica.

Sánchez no ha querido precisar cuáles son estos, y el presentador le ha insistido en que si se estaba refiriendo al Hormiguero, dado que programas de máxima audiencia en horario nocturno en los que haya tertulianos están el suyo y Supervivientes.

El presidente, al igual que ha hecho en otros programas en los que ha intervenido, no ha querido señalar a qué programas se refería, pero ha insistido en que una cosa es la opinión pública y otra la opinión publicada, recalcando que en los medios hay más tertulianos con orientación conservadora que, según él no tienen que ver con la opinión pública que se seinte progresista.

Y aunque ha admitido que este país es libre, ha afirmado que una cosa es la opinión y otra los hechos, advirtiendo acto seguido que no se puede decir que ha convocado las elecciones del 23 de julio porque quiere alterar el resultado electoral y que está cometiendo un fraude electoral. En su opinión, esta es una afirmación tan grave que por lo menos se necesita contrastar.

En este punto, Pablo Motos le ha señalado que esto es lo que dijo Juan del Val en El Hormiguero y le ha puesto la declaración que hizo el tertuliano en el programa en la que también precisaba que lo que quería el presidente es que no se fuera a votar. Sánchez ha afirmado que no la había visto pero ha considerado "muy grave la acusación".

Y respondiendo en concreto a que iba a haber menos participación, ha señalado que ésta va a ser alta por que ya hay 1,5 millones de votos por correo y se puede votar de esta forma hasta el 13 de julio.

Tampoco se ha dado por aludido cuando el presentador le ha dicho que hay medios que le apoyan a él citando a El País, La Sexta, Diario.es o Infolibre entre otros o cuando le ha señalado que la mayoría de los tertulianos habían confesado haber votado a la izquierda. A este respecto, Pablo Motos ha preguntado si se puede ser progresista y criticarle por su gestión como han hecho Felipe González, Juan Alberto Belloch o Alfonso Guerra, quien ha apuntado que el problema es Sánchez.

A este respecto, el presidente ha precisado que ha habido otros que han dicho cosas buenas de él y ha insistido en la "desproporción" que existe en las tertulias y los debates, dejando claro que cuando se dicen cosas tan graves lo que se hace es peor para el país y para la democracia. Eso sí, ha querido precisar que no estaba señalando a ningún medio.