La AN cierra de forma definitiva la investigación sobre 'Kitchen' y descarta investigar a Dolores de Cospedal

Cuestiona la veracidad de la charla entre Villarejo y Cospedal: "Se desconoce si las conversaciones están completas"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional (AN) ha dado carpetazo de forma definitiva a la investigación sobre la 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y robarle la información sensible que tuviera del PP, descartando a su vez investigar la supuesta participación de la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal.

En un auto de este viernes, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal desestiman el recurso de Podemos al que se adhirieron la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y el PSOE en el que se pedía la reapertura de esta pieza separada de la macrocausa 'Tándem' y que se imputara a Cospedal.

De esta forma los magistrados confirman el cierre de la investigación acordado en julio de 2021 por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón. El propio magistrado ya descartó el pasado 30 de noviembre reabrir la causa para ahondar en una conversación entre Cospedal y el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Ese audio, revelado por 'El País', daba detalles de una conversación mantenida en enero de 2013 entre Cospedal y Villarejo en la que ella le pedía "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del ex tesorero estuvieran en poder de periodistas.

El instructor consideraba que el sustento de la imputación a Cospedal se reducía "casi de forma nuclear a unos minutos de un corte audio del que se desconoce no solo su origen, sino cualquier circunstancia y contexto".

LAS "ANOTACIONESY MENSAJES" DE VILLAREJO NO SON "SUFICIENTES INDICIOS"

El recurso desestimado por la Sala hacía precisamente alusión a la aparición de nuevos elementos indiciarios que apuntaban "a la participación en los hechos delictivos de personas que inicialmente sí han sido investigados", refiriéndose a los audios que vendrían "a acreditar, al menos, indiciariamente, la participación de miembros relevantes de la dirección del Partido Popular, por entonces del Gobierno de la Nación y, en concreto, su secretaria general María Dolores de Cospedal García, en la dirección y ejecución" de la 'Kitchen'.

Sin embargo, los magistrados se remiten a lo esgrimido en la resolución de los recursos presentados contra la decisión del instructor de enviar las diligencias previas a procedimiento abreviado y el sobreseimiento de las actuaciones respecto de algunos investigados como Cospedal o su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

En concreto, el tribunal recuerda que ya señaló que "las anotaciones y mensajes -anotaciones de la agenda del investigado José Manuel Villarejo y mensajes a través del teléfono en el auto analizados- no son suficientes indicios de participación de (*) Ignacio López del Hierro o María Dolores de Cospedal en los hechos".

Y esto es así, inciden, "toda vez que quedan debilitados por los testimonios de los investigados José Manuel Villarejo, Sergio Ríos y Andrés Manuel Gómez Gordo, unido al reconocimiento de los dos primeros de sus reuniones con José Manuel Villarejo por cuestiones al margen de los hechos investigados".

Así las cosas, la Sala indica, en relación a los audios, que "se desconoce si las conversaciones que contienen, cuando no están evidentemente cortadas, están completas y se desconoce el contexto en que se produjeron, esencial para poder interpretarlos". "Por ello no se excluye la duda razonable de un resultado valorativo diferente al que hace la apelante y las adheridas", concluye.

Esta decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional coincide con la presentación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de su escrito de acusación, en el que pide condenar a Fernández Díaz a 15 años de cárcel por 'Kitchen', una operación que habría nacido en su departamento sin que puedan descartarse que en el mismo participaran "personas de diferentes instancias".